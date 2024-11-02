https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kedilerle-ilgili-yeni-arastirma-sasirtti-sikisik-alanlarda-sivi-gibi-sekil-alabilme-yetenegine-1089966246.html

Kedilerle ilgili yeni araştırma şaşırttı: Sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğine sahipler

Kedilerle ilgili yeni araştırma şaşırttı: Sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğine sahipler

Sputnik Türkiye

Kedilerle ilgili bir araştırma, dar alanlarda 'sıvı' benzeri davranışlar sergileyebiliyor. Bu da kedilerin vücutlarının farkında olduğunu ortaya koyuyor. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T18:14+0300

2024-11-02T18:14+0300

2024-11-02T18:14+0300

yaşam

kedi

yavru kedi

kedi yavrusu

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056473922_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4e1e2f938252bd78b4f3883b282fd9d8.jpg

Hala dünyanın 'en gizemli' varlıklarından biri olmayı başaran kediler üzerinde yapılan bir araştırma 'dar alanlarda sıvı benzeri' davranışlar sergileyebildiklerini' ortaya koydu. Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılarr, kedilerin sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğini inceledi. Çalışmada, kedilerin çeşitli genişliklerdeki alanlara girerek bedenlerini şekillendirdikleri gözlendi. Bu durum, kedilerin fiziksel çevrelerine uyum sağlama becerilerini bir kez daha gösterdi. Kendi vücutlarının farkındalarAraştırmayı yürüten ekip, kedilerin kendi vücut boyutlarını anlamlandırabildiğini ve bu farkındalığın karar vermelerinde etkili olduğunu belirtti. Kedilerin, dar açıklıklardan geçerken veya labirent tarzı alanlarda hareket ederken çeşitli stratejiler geliştirdikleri kaydedildi.2014 yılında da fizikçi Marc-Antoine Fardin, kedilerin kaplara sızarak şekil aldıklarını kanıtlayan bir makale yayımlamıştı. Bu çalışma da kedilerin esnek davranışlarının bilim dünyasında yeniden merak uyandırmasına yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/denize-dusen-kedi-son-anda-balikci-kepcesiyle-kurtarildi-1089957337.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, yavru kedi, kedi yavrusu, araştırma