https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kedilerle-ilgili-yeni-arastirma-sasirtti-sikisik-alanlarda-sivi-gibi-sekil-alabilme-yetenegine-1089966246.html
Kedilerle ilgili yeni araştırma şaşırttı: Sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğine sahipler
Kedilerle ilgili yeni araştırma şaşırttı: Sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğine sahipler
Sputnik Türkiye
Kedilerle ilgili bir araştırma, dar alanlarda 'sıvı' benzeri davranışlar sergileyebiliyor. Bu da kedilerin vücutlarının farkında olduğunu ortaya koyuyor. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T18:14+0300
2024-11-02T18:14+0300
2024-11-02T18:14+0300
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kedi yavrusu
araştırma
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Hala dünyanın 'en gizemli' varlıklarından biri olmayı başaran kediler üzerinde yapılan bir araştırma 'dar alanlarda sıvı benzeri' davranışlar sergileyebildiklerini' ortaya koydu. Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılarr, kedilerin sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğini inceledi. Çalışmada, kedilerin çeşitli genişliklerdeki alanlara girerek bedenlerini şekillendirdikleri gözlendi. Bu durum, kedilerin fiziksel çevrelerine uyum sağlama becerilerini bir kez daha gösterdi. Kendi vücutlarının farkındalarAraştırmayı yürüten ekip, kedilerin kendi vücut boyutlarını anlamlandırabildiğini ve bu farkındalığın karar vermelerinde etkili olduğunu belirtti. Kedilerin, dar açıklıklardan geçerken veya labirent tarzı alanlarda hareket ederken çeşitli stratejiler geliştirdikleri kaydedildi.2014 yılında da fizikçi Marc-Antoine Fardin, kedilerin kaplara sızarak şekil aldıklarını kanıtlayan bir makale yayımlamıştı. Bu çalışma da kedilerin esnek davranışlarının bilim dünyasında yeniden merak uyandırmasına yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/denize-dusen-kedi-son-anda-balikci-kepcesiyle-kurtarildi-1089957337.html
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kedi, yavru kedi, kedi yavrusu, araştırma
kedi, yavru kedi, kedi yavrusu, araştırma
Kedilerle ilgili yeni araştırma şaşırttı: Sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğine sahipler
Kedilerle ilgili bir araştırma, dar alanlarda 'sıvı' benzeri davranışlar sergileyebiliyor. Bu da kedilerin vücutlarının farkında olduğunu ortaya koyuyor.
Hala dünyanın 'en gizemli' varlıklarından biri olmayı başaran kediler üzerinde yapılan bir araştırma 'dar alanlarda sıvı benzeri' davranışlar sergileyebildiklerini' ortaya koydu.
Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılarr, kedilerin sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğini inceledi. Çalışmada, kedilerin çeşitli genişliklerdeki alanlara girerek bedenlerini şekillendirdikleri gözlendi. Bu durum, kedilerin fiziksel çevrelerine uyum sağlama becerilerini bir kez daha gösterdi.
Kendi vücutlarının farkındalar
Araştırmayı yürüten ekip, kedilerin kendi vücut boyutlarını anlamlandırabildiğini ve bu farkındalığın karar vermelerinde etkili olduğunu belirtti. Kedilerin, dar açıklıklardan geçerken veya labirent tarzı alanlarda hareket ederken çeşitli stratejiler geliştirdikleri kaydedildi.
2014 yılında da fizikçi Marc-Antoine Fardin, kedilerin kaplara sızarak şekil aldıklarını kanıtlayan bir makale yayımlamıştı. Bu çalışma da kedilerin esnek davranışlarının bilim dünyasında yeniden merak uyandırmasına yol açtı.