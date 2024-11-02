https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/denize-dusen-kedi-son-anda-balikci-kepcesiyle-kurtarildi-1089957337.html
Denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle boğulmaktan kurtarıldı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T13:40+0300
2024-11-02T13:40+0300
2024-11-02T13:40+0300
yaşam
çanakkale
gestaş a.ş.
kedi
yavru kedi
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Çanakkale'nin Lapseki'de GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, iskele çevresinde dolaşan kedi denize düştü. Kedinin denizde boğulmak üzere olduğunu fark eden personel, iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi kaçtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kedileri-kopeklere-parcalatan-kisi-gozaltina-alindi-1089921082.html
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çanakkale, gestaş a.ş., kedi, yavru kedi
çanakkale, gestaş a.ş., kedi, yavru kedi
Denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Çanakkale'de denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Çanakkale'nin Lapseki'de GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, iskele çevresinde dolaşan kedi denize düştü. Kedinin denizde boğulmak üzere olduğunu fark eden personel, iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi kaçtı.