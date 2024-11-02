https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/denize-dusen-kedi-son-anda-balikci-kepcesiyle-kurtarildi-1089957337.html

Denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de denize düşen kedi son anda balıkçı kepçesiyle boğulmaktan kurtarıldı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T13:40+0300

2024-11-02T13:40+0300

2024-11-02T13:40+0300

yaşam

çanakkale

gestaş a.ş.

kedi

yavru kedi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089957184_0:160:572:482_1920x0_80_0_0_66fce37e74a002c7a01cc4714fa4d30d.jpg

Çanakkale'nin Lapseki'de GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, iskele çevresinde dolaşan kedi denize düştü. Kedinin denizde boğulmak üzere olduğunu fark eden personel, iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi kaçtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kedileri-kopeklere-parcalatan-kisi-gozaltina-alindi-1089921082.html

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, gestaş a.ş., kedi, yavru kedi