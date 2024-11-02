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İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:06+0300
2024-11-02T11:06+0300
ekonomi
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limon
sivri biber
istanbul ticaret odası (ito)
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İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.Ekim ayında sivri biber fiyatı yüzde 56.17 arttıEkim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56.17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48.72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43.90 ile Kabak, yüzde 42.48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39.62 ile palto-erkek, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38.07 ile bluz-kadın, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37.75 ile takım elbise ve yüzde 37.32 ile pardösü-erkek oldu.Ekim ayında limon ucuzladı2024 Ekim ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 10.46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7.32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7.20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3.33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2.27 ile şişe suyu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ekonomistlerin-ekim-ayi-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-1089929012.html
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istanbul, limon, sivri biber, istanbul ticaret odası (ito)
istanbul, limon, sivri biber, istanbul ticaret odası (ito)

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

11:06 02.11.2024
© AAPazar
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İstanbul’da en çok sivri biber pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında sivri biber fiyatı yüzde 56.17 arttı

Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56.17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48.72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43.90 ile Kabak, yüzde 42.48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39.62 ile palto-erkek, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38.07 ile bluz-kadın, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37.75 ile takım elbise ve yüzde 37.32 ile pardösü-erkek oldu.

Ekim ayında limon ucuzladı

2024 Ekim ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 10.46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7.32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7.20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3.33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2.27 ile şişe suyu oldu.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
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