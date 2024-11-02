https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/istanbulun-bazi-ilcelerinde-yogun-sis-gokdelenler-gozden-kayboldu-1089951201.html
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis: Gökdelenler gözden kayboldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis: Gökdelenler gözden kayboldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T09:38+0300
2024-11-02T09:38+0300
2024-11-02T09:38+0300
türkiye
istanbul
sis
çekmeköy
ümraniye
boğaz
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Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-saganak-uyarisi-yarina-dikkat-soguk-hava-ve-kar-yagisi-geliyor-1089948898.html
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istanbul, sis, çekmeköy, ümraniye, boğaz
istanbul, sis, çekmeköy, ümraniye, boğaz
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis: Gökdelenler gözden kayboldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.
Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.
Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.
İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.
Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.
Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.