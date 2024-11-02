https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/istanbulun-bazi-ilcelerinde-yogun-sis-gokdelenler-gozden-kayboldu-1089951201.html

İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis: Gökdelenler gözden kayboldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis: Gökdelenler gözden kayboldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T09:38+0300

2024-11-02T09:38+0300

2024-11-02T09:38+0300

türkiye

istanbul

sis

çekmeköy

ümraniye

boğaz

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Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-saganak-uyarisi-yarina-dikkat-soguk-hava-ve-kar-yagisi-geliyor-1089948898.html

türkiye

istanbul

çekmeköy

ümraniye

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istanbul, sis, çekmeköy, ümraniye, boğaz