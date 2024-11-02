https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/israil-ile-ticaret-protestosu-yuzlerce-kisi-ambarli-liman-yolunu-kapatti-1089947358.html
İsrail ile ticaret protestosu: Yüzlerce kişi Ambarlı Liman yolunu kapattı
İsrail ile ticaret protestosu: Yüzlerce kişi Ambarlı Liman yolunu kapattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nı barikatlar ile... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T00:40+0300
2024-11-02T00:40+0300
2024-11-02T00:58+0300
türkiye
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil ordusu (idf)
türkiye
eylem
zeytinburnu ambarlı liman
istanbul
gemi
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İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için barikatla kapatıldı.Filistin destekçileri İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'nda bulunan İsrail'le ticaret yapan firmayı engellemek için liman yolunu kapattı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Eylem nedeniyle TIR kuyrukları oluşurken sosyal medyadan organize olduğu düşünülen grup barikatlar yığıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/israil-hamasin-ust-duzey-yetkilisi-kassab-olduruldu-1089945020.html
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israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil ordusu (idf), türkiye, eylem, zeytinburnu ambarlı liman, istanbul, gemi, gemi tersanesi, ticaret
israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil ordusu (idf), türkiye, eylem, zeytinburnu ambarlı liman, istanbul, gemi, gemi tersanesi, ticaret
İsrail ile ticaret protestosu: Yüzlerce kişi Ambarlı Liman yolunu kapattı
00:40 02.11.2024 (güncellendi: 00:58 02.11.2024)
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nı barikatlar ile kapattı. Olay yerine polis ekipleri gelerek yolu açmaya çalışırken grup polise engel oluyor.
İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için barikatla kapatıldı.
Filistin destekçileri İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'nda bulunan İsrail'le ticaret yapan firmayı engellemek için liman yolunu kapattı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Eylem nedeniyle TIR kuyrukları oluşurken sosyal medyadan organize olduğu düşünülen grup barikatlar yığıyor.