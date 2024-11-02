İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için barikatla kapatıldı.Filistin destekçileri İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'nda bulunan İsrail'le ticaret yapan firmayı engellemek için liman yolunu kapattı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Eylem nedeniyle TIR kuyrukları oluşurken sosyal medyadan organize olduğu düşünülen grup barikatlar yığıyor.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nı barikatlar ile... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

İsrail ile ticaret protestosu: Yüzlerce kişi Ambarlı Liman yolunu kapattı

© İHA İsrail Protestosu © İHA

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nı barikatlar ile kapattı. Olay yerine polis ekipleri gelerek yolu açmaya çalışırken grup polise engel oluyor.