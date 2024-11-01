https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/israil-hamasin-ust-duzey-yetkilisi-kassab-olduruldu-1089945020.html
İsrail: Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü
İsrail: Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bugün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü öne... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T22:28+0300
2024-11-01T22:28+0300
2024-11-01T22:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
hamas
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü açıkladı.Açıklamada, “Kassab önemli bir güç kaynağıydı ve rolü gereği Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumluydu. İsrail Devleti'ne karşı terör saldırılarının yürütülmesini yönetme yetkisine sahipti” ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de aynı saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-11-ila-14-arasinda-israilli-esirin-birakilmasina-karsilik-1-aylik-ateskes-onerildi-1089822758.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, üst düzey yönetici
israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, üst düzey yönetici
İsrail: Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bugün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü öne sürdü.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, “Kassab önemli bir güç kaynağıydı ve rolü gereği Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumluydu. İsrail Devleti'ne karşı terör saldırılarının yürütülmesini yönetme yetkisine sahipti” ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu, Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de aynı saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.