Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile Hekimliği Sendikası: Yeni yönetmelik devam ederse ASM'lerde çalışacak hekim bulamazlar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Shakespeare'in önde gelen 10 eseri ve Yapay Zeka’nın bu eserler için seçtiği şarkılar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALISMA HAYATIM
2025'te asgari ücret ne olacak?
15:22
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ersan Şen için acı yüzleşme
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:29
18 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
20:06
14 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/francesco-totti-gladyator-2-filminde-yuzbasi-olarak-geri-dondu-1089946928.html
Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü
Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü
Sputnik Türkiye
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da düzenlenen Gladyatör 2 filminin tanıtımında rol aldı. Lucca'da bulunan bir sokakta yüzünü kapatarak... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T00:14+0300
2024-11-02T00:22+0300
dünya
gladyatör
film
roma
roma imparatorluğu
italya
fragman
sinema
sinema filmi
yabancı sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/02/1043139188_0:141:1368:911_1920x0_80_0_0_cbec90480a42bf468fab544d4744b539.jpg
Roma kaptanı Francesco Totti, Yönetmen Ridley Scott'ın son filmi Gladyatör 2 için Roma askeri oldu.14 Kasım'da İtalya'da beyazperdede yayınlanacak Gladyatör 2 filminin tanıtımında Roma efsanesi Frencesco Totti oynadı. Yüzüne maske takarak gizlenen futbolcu Roma askeri kıyafeti giyerek halkın arasında dolaştı. Tarihi sarayın terasında maskesini çıkararak bağıran Totti ''Sadece bir kaptan bir kaptan var'' dedi. Gladyatör 2 filminin Türkiye'de ise 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayinda-vizyona-girecek-filmler-belli-oldu-3-yerli-3-yabanci-1089905350.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/02/1043139188_69:0:1284:911_1920x0_80_0_0_4d0826ce00a30f097fe380c1277c8d94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gladyatör 2 ne zaman, totti, francesco totti
gladyatör 2 ne zaman, totti, francesco totti

Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü

00:14 02.11.2024 (güncellendi: 00:22 02.11.2024)
© AATotti
Totti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
Abone ol
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da düzenlenen Gladyatör 2 filminin tanıtımında rol aldı. Lucca'da bulunan bir sokakta yüzünü kapatarak halkın arasına Roma dönemi yüzbaşısı kostümü ile çıktı. Maskesini çıkaran ünlü isim 14 Kasım'da İtalya'da vizyona girecek filmin tanıtımını yaptı.
Roma kaptanı Francesco Totti, Yönetmen Ridley Scott'ın son filmi Gladyatör 2 için Roma askeri oldu.
14 Kasım'da İtalya'da beyazperdede yayınlanacak Gladyatör 2 filminin tanıtımında Roma efsanesi Frencesco Totti oynadı. Yüzüne maske takarak gizlenen futbolcu Roma askeri kıyafeti giyerek halkın arasında dolaştı. Tarihi sarayın terasında maskesini çıkararak bağıran Totti ''Sadece bir kaptan bir kaptan var'' dedi. Gladyatör 2 filminin Türkiye'de ise 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.
Karo Film Oktyabr Sinema Salonu, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
Kasım ayında vizyona girecek filmler belli oldu: 3 yerli 3 yabancı
31 Ekim, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала