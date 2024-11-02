https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/francesco-totti-gladyator-2-filminde-yuzbasi-olarak-geri-dondu-1089946928.html
Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü
Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü
Sputnik Türkiye
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da düzenlenen Gladyatör 2 filminin tanıtımında rol aldı. Lucca'da bulunan bir sokakta yüzünü kapatarak... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T00:14+0300
2024-11-02T00:14+0300
2024-11-02T00:22+0300
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Roma kaptanı Francesco Totti, Yönetmen Ridley Scott'ın son filmi Gladyatör 2 için Roma askeri oldu.14 Kasım'da İtalya'da beyazperdede yayınlanacak Gladyatör 2 filminin tanıtımında Roma efsanesi Frencesco Totti oynadı. Yüzüne maske takarak gizlenen futbolcu Roma askeri kıyafeti giyerek halkın arasında dolaştı. Tarihi sarayın terasında maskesini çıkararak bağıran Totti ''Sadece bir kaptan bir kaptan var'' dedi. Gladyatör 2 filminin Türkiye'de ise 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayinda-vizyona-girecek-filmler-belli-oldu-3-yerli-3-yabanci-1089905350.html
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gladyatör 2 ne zaman, totti, francesco totti
gladyatör 2 ne zaman, totti, francesco totti
Francesco Totti, Gladyatör 2 filminde yüzbaşı olarak geri döndü
00:14 02.11.2024 (güncellendi: 00:22 02.11.2024)
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da düzenlenen Gladyatör 2 filminin tanıtımında rol aldı. Lucca'da bulunan bir sokakta yüzünü kapatarak halkın arasına Roma dönemi yüzbaşısı kostümü ile çıktı. Maskesini çıkaran ünlü isim 14 Kasım'da İtalya'da vizyona girecek filmin tanıtımını yaptı.
Roma kaptanı Francesco Totti, Yönetmen Ridley Scott'ın son filmi Gladyatör 2 için Roma askeri oldu.
14 Kasım'da İtalya'da beyazperdede yayınlanacak Gladyatör 2 filminin tanıtımında Roma efsanesi Frencesco Totti oynadı. Yüzüne maske takarak gizlenen futbolcu Roma askeri kıyafeti giyerek halkın arasında dolaştı. Tarihi sarayın terasında maskesini çıkararak bağıran Totti ''Sadece bir kaptan bir kaptan var'' dedi. Gladyatör 2 filminin Türkiye'de ise 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.