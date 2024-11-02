https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/firincilar-rekabette-10-lira-olan-ekmegi-4-tlden-satiyorlar-1089955480.html

Fırıncılar rekabette: 10 lira olan ekmeği 4 TL'den satıyorlar

Fırıncılar rekabette: 10 lira olan ekmeği 4 TL'den satıyorlar

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir fırıncı 10 lira olan ekmeği 7 TL'ye satınca, aynı sokaktaki 2 market de indirim yaparak ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T12:41+0300

2024-11-02T12:41+0300

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türkiye

ekmek

fırın

mersin

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, uzun süredir 10 TL olan ekmeği 7 TL'ye satmaya başladı. Mahkemeye verilen Özen'in, davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki 2 market de ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Bu rekabet nedeniyle mahallede ekmek ucuza satılıyor.'Ekmeği onlar 12 TL yaparsa, ben yine 7 TL' den satacağım'Fırın işleten İsmail Özen, 30 yıldır mesleği sürdürdüğünü söyledi. Uzun süredir ekmeği piyasa fiyatının altına sattığını belirten Özen, "Normalde ben bakkal ve bayilere ekmek vermediğim için, bayi fiyatına 7 TL'den vatandaşa satıyorum. Eski Fırıncılar Odası yönetimi beni mahkemeye verdi, 4 sene mahkeme sürdü. Davayı ben kazandım. Daha sonra üst mahkemeye gönderdiler, yine ben kazandım. Ondan sonra 1-2 sene bayi fiyatına vatandaşa ekmek satmaya devam ettim. Daha sonra bana gelip 'sen de bize uyacaksın' dediler. Ben kabul etmedim. Sonra sağımdaki ve solumdaki markete bedava ekmek verdiler. Baktılar yasa dışı oluyor, sonra 2 bayiye ekmeği 3 TL' den vermeye başladılar. Şu anda bayi 4 TL'den satıyor. Sonuçta vatandaş benim sayemde 4 TL'den ekmek alıyor. Sırf beni zarara uğratmak için 4 TL' den veriyorlar. Yapsınlar bakalım nereye kadar gidecek? Ekmeği onlar 12 TL yaparsa, ben yine 7 TL' den satmaya devam edeceğim" diye konuştu.Markete müşteri olarak gelen Yakup Korkmazoğlu, "Her yerde ekmek 10 TL, yan tarafta 7 TL ama burada 4 TL olduğu için buradan alıyoruz. Daha iyi ve uyguna geliyor bizim için. Ekmeği de iyi, taze ve güzel" ifadelerini kullandı. Fırına müşteri olarak gelen İsmail Reis de, "Rekabet aslında iyidir, halka yarar ama her şeyin bir rayiç bedeli var. Buradaki esnaf, yıllardan beri olan bir fırıncımız. Biz öncelikle fırıncımıza destek vermek istiyoruz. Maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde 4 TL' ye ekmek satılması insana bir garip geliyor. Biz burada canlı olarak üretimi görüyoruz. Ekmekler sıcak geliyor, ürün kaliteli. Bunları da göz önünde bulundurursak tercihimiz bu seviyede ürünü almak olacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ekmege-zam-yapilacak-mi-firincilardan-aciklama-geldi-1089921119.html

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