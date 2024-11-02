https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-12-milyar-571-milyon-tl-1089955183.html
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda kulübün 12 milyar 571 milyon lira borcu olduğu açıklandı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T12:28+0300
2024-11-02T12:28+0300
2024-11-02T12:30+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
yüksek divan kurulu
borç
alacak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087458189_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_fbec4e3a9eb76329c6460cd2e47ba3d2.jpg
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Mali tablolar hakkında bilgi veren Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tabloyu açıklayan Vodina, kulübün varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dogum-gunu-anonsu-aziz-yildirimi-duygulandirdi-ali-koc-ile-birlikte-tum-tribun-ayaga-kalkti-1089950911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087458189_84:0:595:383_1920x0_80_0_0_ce85dc2b9042ddae26b7944c50a02632.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe borç, fenerbahçe alacak, fenerbahçe yüksek divan kurulu
fenerbahçe, fenerbahçe borç, fenerbahçe alacak, fenerbahçe yüksek divan kurulu
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
12:28 02.11.2024 (güncellendi: 12:30 02.11.2024)
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda kulübün 12 milyar 571 milyon lira borcu olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Mali tablolar hakkında bilgi veren Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.
1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tabloyu açıklayan Vodina, kulübün varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.