https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-12-milyar-571-milyon-tl-1089955183.html

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda kulübün 12 milyar 571 milyon lira borcu olduğu açıklandı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T12:28+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

yüksek divan kurulu

borç

alacak

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Mali tablolar hakkında bilgi veren Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tabloyu açıklayan Vodina, kulübün varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.

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fenerbahçe, fenerbahçe borç, fenerbahçe alacak, fenerbahçe yüksek divan kurulu