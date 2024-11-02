https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dogum-gunu-anonsu-aziz-yildirimi-duygulandirdi-ali-koc-ile-birlikte-tum-tribun-ayaga-kalkti-1089950911.html

Doğum günü anonsu Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı: Ali Koç ile birlikte tüm tribün ayağa kalktı

Doğum günü anonsu Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı: Ali Koç ile birlikte tüm tribün ayağa kalktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Partizan'a karşı oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım birlikte takip etti... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T09:33+0300

2024-11-02T09:33+0300

2024-11-02T09:33+0300

spor

fenerbahçe

aziz yıldırım

ali koç

doğum günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089950994_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bb39111887163b84027dec4527b4182d.jpg

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Ali Koç ile birlikte takip eden Aziz Yıldırım, tribünlerin tezahüratı ve kendisi adına yapılan anons sonrası gözyaşlarını tutamadı.Doğum günü anonsu duygulandırdı Fenerbahçe taraftarlarının kendi adına ve "Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" tezahüratını yapması sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Salonda 72. yaş günü için kutlama anonsu yapılan Aziz Yıldırım'ın eliyle gözyaşını sildiği görüldü. Anonsun ardından Ali Koç ile birlikte tüm taraftarlar ayapa kalkarak Aziz Yıldırım'ı alkışladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/aziz-yildirim-uzuntuyle-ogrendim-diyerek-paylasti-serhat-akina-yapilan-saldiriyi-kiniyorum-1088509337.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç, doğum günü