https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dogum-gunu-anonsu-aziz-yildirimi-duygulandirdi-ali-koc-ile-birlikte-tum-tribun-ayaga-kalkti-1089950911.html
Doğum günü anonsu Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı: Ali Koç ile birlikte tüm tribün ayağa kalktı
Doğum günü anonsu Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı: Ali Koç ile birlikte tüm tribün ayağa kalktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Partizan'a karşı oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım birlikte takip etti... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T09:33+0300
2024-11-02T09:33+0300
2024-11-02T09:33+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
ali koç
doğum günü
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Ali Koç ile birlikte takip eden Aziz Yıldırım, tribünlerin tezahüratı ve kendisi adına yapılan anons sonrası gözyaşlarını tutamadı.Doğum günü anonsu duygulandırdı Fenerbahçe taraftarlarının kendi adına ve "Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" tezahüratını yapması sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Salonda 72. yaş günü için kutlama anonsu yapılan Aziz Yıldırım'ın eliyle gözyaşını sildiği görüldü. Anonsun ardından Ali Koç ile birlikte tüm taraftarlar ayapa kalkarak Aziz Yıldırım'ı alkışladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/aziz-yildirim-uzuntuyle-ogrendim-diyerek-paylasti-serhat-akina-yapilan-saldiriyi-kiniyorum-1088509337.html
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fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç, doğum günü
fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç, doğum günü
Doğum günü anonsu Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı: Ali Koç ile birlikte tüm tribün ayağa kalktı
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Partizan'a karşı oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım birlikte takip etti. Tribünlerin kendisine tezahüratı sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Ali Koç ile birlikte takip eden Aziz Yıldırım, tribünlerin tezahüratı ve kendisi adına yapılan anons sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Doğum günü anonsu duygulandırdı
Fenerbahçe taraftarlarının kendi adına ve "Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" tezahüratını yapması sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Salonda 72. yaş günü için kutlama anonsu yapılan Aziz Yıldırım'ın eliyle gözyaşını sildiği görüldü. Anonsun ardından Ali Koç ile birlikte tüm taraftarlar ayapa kalkarak Aziz Yıldırım'ı alkışladı.