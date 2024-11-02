https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dizi-oyuncusu-umit-gundes-marketten-15-bin-tllik-zeytinyagi-calarken-yakalandi-1089954119.html
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalarken yakalandı
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalarken yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:58+0300
2024-11-02T11:58+0300
2024-11-02T11:58+0300
türkiye
hırsızlık
zeytinyağı
market
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Oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'ndeki bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalandı. Bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, kamerası kayıtlarından şüphelinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Gündeş'in emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/oyuncu-pelin-yoru-hayatini-kaybetti-1089885085.html
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hırsızlık, zeytinyağı, market
hırsızlık, zeytinyağı, market
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalarken yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Dizi oyuncusu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'ndeki bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalandı. Bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, kamerası kayıtlarından şüphelinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı.
Gündeş'in emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.