https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dizi-oyuncusu-umit-gundes-marketten-15-bin-tllik-zeytinyagi-calarken-yakalandi-1089954119.html

Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalarken yakalandı

Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalarken yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T11:58+0300

2024-11-02T11:58+0300

2024-11-02T11:58+0300

türkiye

hırsızlık

zeytinyağı

market

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Oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'ndeki bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalandı. Bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, kamerası kayıtlarından şüphelinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Gündeş'in emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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hırsızlık, zeytinyağı, market