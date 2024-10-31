https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/oyuncu-pelin-yoru-hayatini-kaybetti-1089885085.html

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

"Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev" gibi yapımlarla rol alan Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Pelin Yoru'nun ölüm haberi Film-San Vakfı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T13:30+0300

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yaşam

pelin yoru

oyuncu

film

dizi

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Oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor.Pelin Yoru kimdir?Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürdü. Yoru, bu alanda aldığı eğitimle profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

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