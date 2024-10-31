https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/oyuncu-pelin-yoru-hayatini-kaybetti-1089885085.html
Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti
Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
"Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev" gibi yapımlarla rol alan Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Pelin Yoru'nun ölüm haberi Film-San Vakfı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T13:30+0300
2024-10-31T13:30+0300
2024-10-31T13:30+0300
yaşam
pelin yoru
oyuncu
film
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089885183_0:10:765:440_1920x0_80_0_0_10cc915b8d1d8d6baa06760a0ed256f6.jpg
Oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor.Pelin Yoru kimdir?Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürdü. Yoru, bu alanda aldığı eğitimle profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/natalie-portman-istanbulda-goruntulendi-oscarli-yildiz-kiz-kulesini-gezdi-1089857963.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089885183_83:0:683:450_1920x0_80_0_0_6b4ed58dba3ffeb9ec44e160d7c4a034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pelin yoru, pelin yoru neden öldü, pelin yoru kimdir, pelin yoru kaç yaşında, pelin yoru öldü mü
pelin yoru, pelin yoru neden öldü, pelin yoru kimdir, pelin yoru kaç yaşında, pelin yoru öldü mü
Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti
"Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev" gibi yapımlarla rol alan Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Pelin Yoru'nun ölüm haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.
Oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.
Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor.
Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürdü. Yoru, bu alanda aldığı eğitimle profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atmıştı.