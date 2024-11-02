https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/diyarbakirda-tarihi-hilar-kaya-mezarlari-oren-yeri-olarak-tescillendi-1089948070.html

Diyarbakır'da tarihi 'Hilar Kaya Mezarları': Ören yeri olarak tescillendi

Diyarbakır'da tarihi 'Hilar Kaya Mezarları': Ören yeri olarak tescillendi

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T02:45+0300

2024-11-02T02:45+0300

2024-11-02T02:45+0300

yaşam

diyarbakır

ören yeri

müze

kültür ve turizm bakanlığı

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Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Ergani ilçesinin 6 kilometre kuzeybatısında yer alan Hilar Mağaraları, diğer adıyla Hilar Kaya Mezarları'nın ören yeri statüsü kazanması amacıyla 2 yıl önce bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, tarihi alana yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yerleştirildi, çevresine tel çit çekildi, güvenlik kamera sistemi kuruldu, aydınlatma sistemi, karşılama merkezi ve yürüyüş yolları oluşturuldu, ayrıca bir güvenlik ekibi görevlendirildi. Müze Müdürlüğü, bölgenin ören yeri olabilmesi için gerekli tüm şartları yerine getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.Yapılan incelemenin ardından kentteki önemli kültür varlığı lokasyonlarından biri olan Hilar Kaya Mezarları, ören yeri olarak tescillendi. Bir kaya konutu, 16 kaya mezarı ve duvarlarında çeşitli kabartmaların bulunduğu alanın, kentin turizmine katkı sunması bekleniyor.

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diyarbakır, ören yeri, müze, kültür ve turizm bakanlığı