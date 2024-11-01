https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eros-heykeli-basi-kilic-kaftan-tarihi-eser-kacakciligi-yaparken-yakalandilar-aractan-cok-sayida-1089944504.html
Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı
Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de durdurulan bir araçta Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 kişi hakkında adli işlem... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T21:18+0300
2024-11-01T21:18+0300
2024-11-01T21:18+0300
yaşam
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser operasyonu
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
osmanlı dönemi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu.Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 parça tarihi eser ele geçirildi. Bulunan tarihi eserler arasında, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye, kaftan ve 17 obje daha bulunduğu belirlendi.Olaya ilişkin 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tum-dunyada-erkek-cocuksuzlugu-artiyor-sosyal-kisirlik-neden-yukseliyor-1089934745.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, osmanlı dönemi, roma dönemi
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, osmanlı dönemi, roma dönemi
Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı
Kocaeli'de durdurulan bir araçta Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu.
Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 parça tarihi eser ele geçirildi.
Bulunan tarihi eserler arasında, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye, kaftan ve 17 obje daha bulunduğu belirlendi.
Olaya ilişkin 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.