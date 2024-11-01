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Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı
Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de durdurulan bir araçta Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 kişi hakkında adli işlem... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T21:18+0300
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tarihi eser operasyonu
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
osmanlı dönemi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu.Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 parça tarihi eser ele geçirildi. Bulunan tarihi eserler arasında, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye, kaftan ve 17 obje daha bulunduğu belirlendi.Olaya ilişkin 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tum-dunyada-erkek-cocuksuzlugu-artiyor-sosyal-kisirlik-neden-yukseliyor-1089934745.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, osmanlı dönemi, roma dönemi
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, osmanlı dönemi, roma dönemi

Eros heykeli başı, kılıç, kaftan: Tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalandılar, araçtan çok sayıda eser çıktı

21:18 01.11.2024
© İHA / MERT GÜRENÇ-AW320605Kocaeli'de durdurulan bir araçta, kamalar, kılıçlar, kaftan ve eski döneme ait tabancaların bulunduğu, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.
Kocaeli'de durdurulan bir araçta, kamalar, kılıçlar, kaftan ve eski döneme ait tabancaların bulunduğu, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / MERT GÜRENÇ-AW320605
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Kocaeli'de durdurulan bir araçta Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu.
Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 parça tarihi eser ele geçirildi.
Bulunan tarihi eserler arasında, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye, kaftan ve 17 obje daha bulunduğu belirlendi.
Olaya ilişkin 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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