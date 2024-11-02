Devlet Malzeme Ofisi'nden '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' iddiasına ilişkin yalanlama

Söz konusu haberde bahsi geçen TheraSphere markalı ürün DMO Sağlık Markette bulunmamaktadır ve bugüne kadar 'Sağlık Market' kapsamında herhangi bir alımı da yapılmamıştır. TightRail markalı ürünün, 'www.dotmed.com' uluslararası internet sitesinde görülen miadı geçmiş ve insanda kullanılmayan eğitim amaçlı ürün olduğu görülmüştür. Bahse konu haberde iddia edilen 'www.dotmed.com' internet sitesindeki fiyatların miadı geçmiş ve sınırlı sayıda adetler için satıldığı ve özellikle siteye de bakıldığında da görüleceği üzere 'Ürünün son kullanma tarihi geçtiğinde yalnızca eğitim, öğretim, veterinerlik veya klinik olmayan araştırma amaçları için kullanılmalıdır' ibaresinin yer aldığı görülmektedir.

Dolayısıyla haberde bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde olduğu, miadı geçtiği ve eğitim maksatlı kullanıldığı görülmüştür. Fiyat farkı, ürünün kullanım tarihi geçen bir ürün olması yani işlevsiz olmasındandır. Bu çerçevede, tamamen mesnetsiz iddia ve söylemlerin, Genel Müdürlüğümüzü hedef almasının yanı sıra art niyetli, gerçekle ilgilenmeyen, kasıtlı ve yanlı olarak tüm kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonundan başka bir şey olmadığı ortada olup, söz konusu haber hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.