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Devlet Malzeme Ofisi'nden '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' iddiasına ilişkin yalanlama
Devlet Malzeme Ofisi'nden '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' iddiasına ilişkin yalanlama
Sputnik Türkiye
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce, bir internet sitesinde yer alan haberde bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde olduğu, miadı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T21:47+0300
2024-11-02T21:47+0300
türkiye
devlet malzeme ofisi (dmo)
haber
açıklama
yalanlama
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DMO'dan, bir internet sitesinde yer alan '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.Haberdeki tüm söylem ve iddiaların tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya ve kandırmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, DMO'dan hiçbir bilgi alınmadan kasıtlı olarak haber yapıldığı vurgulandı.Açıklamada, Ofisin Sağlık Market Katalog ürünleri fiyat araştırma ve analiz çalışmasının, tüm üniversite ve devlet hastanelerinin alım verileri, aynı teknik şartnamedeki muadil markaların anlaşma fiyatları, eğer mevcutsa yurt dışı internet verileri ve benzer tüm veriler doğrultusunda özenle yapıldığı aktarıldı.Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyat çalışması ve güncellenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapıldığı, belirlenen fiyatın ürünün piyasa tavan satış fiyatını belirlediği anlamına gelmediği bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:
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devlet malzeme ofisi (dmo), haber, açıklama, yalanlama
devlet malzeme ofisi (dmo), haber, açıklama, yalanlama

Devlet Malzeme Ofisi'nden '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' iddiasına ilişkin yalanlama

21:47 02.11.2024
© Devlet Malzeme Ofisi resmi X hesabıDevlet Malzeme Ofisi
Devlet Malzeme Ofisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce, bir internet sitesinde yer alan haberde bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde olduğu, miadı geçtiği ve eğitim maksatlı kullanıldığı belirtilerek, "Fiyat farkı, ürünün kullanım tarihi geçen bir ürün olması yani işlevsiz olmasındandır" ifadesi kullanıldı.
DMO'dan, bir internet sitesinde yer alan '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
Haberdeki tüm söylem ve iddiaların tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya ve kandırmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, DMO'dan hiçbir bilgi alınmadan kasıtlı olarak haber yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, Ofisin Sağlık Market Katalog ürünleri fiyat araştırma ve analiz çalışmasının, tüm üniversite ve devlet hastanelerinin alım verileri, aynı teknik şartnamedeki muadil markaların anlaşma fiyatları, eğer mevcutsa yurt dışı internet verileri ve benzer tüm veriler doğrultusunda özenle yapıldığı aktarıldı.
Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyat çalışması ve güncellenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapıldığı, belirlenen fiyatın ürünün piyasa tavan satış fiyatını belirlediği anlamına gelmediği bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:

Söz konusu haberde bahsi geçen TheraSphere markalı ürün DMO Sağlık Markette bulunmamaktadır ve bugüne kadar 'Sağlık Market' kapsamında herhangi bir alımı da yapılmamıştır. TightRail markalı ürünün, 'www.dotmed.com' uluslararası internet sitesinde görülen miadı geçmiş ve insanda kullanılmayan eğitim amaçlı ürün olduğu görülmüştür. Bahse konu haberde iddia edilen 'www.dotmed.com' internet sitesindeki fiyatların miadı geçmiş ve sınırlı sayıda adetler için satıldığı ve özellikle siteye de bakıldığında da görüleceği üzere 'Ürünün son kullanma tarihi geçtiğinde yalnızca eğitim, öğretim, veterinerlik veya klinik olmayan araştırma amaçları için kullanılmalıdır' ibaresinin yer aldığı görülmektedir.

Dolayısıyla haberde bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde olduğu, miadı geçtiği ve eğitim maksatlı kullanıldığı görülmüştür. Fiyat farkı, ürünün kullanım tarihi geçen bir ürün olması yani işlevsiz olmasındandır. Bu çerçevede, tamamen mesnetsiz iddia ve söylemlerin, Genel Müdürlüğümüzü hedef almasının yanı sıra art niyetli, gerçekle ilgilenmeyen, kasıtlı ve yanlı olarak tüm kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonundan başka bir şey olmadığı ortada olup, söz konusu haber hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

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