https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kedileri-kopeklere-parcalatan-kisi-gozaltina-alindi-1089921082.html

Kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı

Kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T12:10+0300

2024-11-01T12:10+0300

2024-11-01T12:10+0300

türkiye

köpek

yavru köpek

kedi

hatay

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089921276_0:0:1114:628_1920x0_80_0_0_3d2c3745b86d1085f042dc790b38e229.jpg

Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.4 kediyi köpeklere parçalattıOlay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı. Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı. Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü. Gözaltına alındıOlaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sokak-kedilerine-asit-doken-sanik-icin-karar-aciklandi-1088706476.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, yavru köpek, kedi, hatay, gözaltı