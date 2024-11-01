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Kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı
Kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.4 kediyi köpeklere parçalattıOlay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı. Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı. Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü. Gözaltına alındıOlaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
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köpek, yavru köpek, kedi, hatay, gözaltı
köpek, yavru köpek, kedi, hatay, gözaltı

Kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı

12:10 01.11.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW319925Hatay'da kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı
Hatay'da kedileri köpeklere parçalatan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW319925
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Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4 kediyi köpeklere parçalattı

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı.
Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı. Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü.

Gözaltına alındı

Olaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Sokak kedisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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