https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abb-baskani-mansur-yavastan-ahmet-ozer-yaniti-istanbula-neden-gelmedigini-acikladi-1089961844.html

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan, Ahmet Özer yanıtı: İstanbul'a neden gelmediğini açıkladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan, Ahmet Özer yanıtı: İstanbul'a neden gelmediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'taki mitinge gelmediği için eleştirilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Oraya gitmemem... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T16:00+0300

2024-11-02T16:00+0300

2024-11-02T16:00+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

esenyurt belediye başkanlığı

ahmet özer

milliyetçilik

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Yavaş, “5-10 yıl önce geriye gidip telefon kayıtlarına bakarak bir tutuklama yapıldıysa bir hukukçu olarak söylüyorum herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz” dedi. Neden İstanbul'a gelemediği sorusunu da yanıtladı. Farklı anlamlar çıkarılması artık kişilerin kendi yorumlarıdırYavaş, hukukta çifte standartlığın olamayacağını belirterek şunları söyledi:'Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır'CHP içinde bazı isimlerin DEM Parti ile ortak miting yapılmasını eleştirdiği yönündeki iddiaların var olduğu şeklinde soru üzerine Yavaş “Ben de duydum bunu. Tabii ki öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır. Haksızlığa karşı birisi uğradığı zaman herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum. Orada Saadet Partisi'nde bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum olaya. Kimse rol çalmamalı. Haksızlığa herkes isyan etmeli. Ama elbette bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki herkesin fikrini rahatça söyleyebilmelerinden geliyor. Bu konuda da zaten bugünlerde kamuoyuna açıklamalar yapılıyor” cevabını verdi.Bir bebek katili için "TBMM’de konuşsun" denmesinin karşısında, konuşulacak konu kalmamıştır2023 Genel Seçimleri öncesinde de bazı kesimlerin kendilerini haksız bir şekilde suçlandığını ifade eden Yavaş, şunları söyledi: Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyimMustafa Kemal Atatürk'ün “Biz milliyetperveriz doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz” sözünü Ulus Meydanı’na astığını ifade eden Yavaş, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup, Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu unutup başka başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi de olmazsa olmazıdır. Bu konuda 6'lı masada vermiş olduğu imza vardır. Bu imzayı ortadan kaldıracak hiçbir açıklamada şimdiye kadar yapmamıştır” diye konuştu.

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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, milliyetçilik