https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/brezilyali-futbolcu-vinicius-juniora-suudi-arabistan-yatirim-fonundan-rekor-teklif-1089958215.html

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'ndan rekor teklif

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'ndan rekor teklif

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Brezilyali futbolcu Vinicius Junior'a 1 milyar euro kazanacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı iddia edildi. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

vinicius junior

real madrid

transfer

suudi kamu yatırım fonu (pif)

suudi arabistan

chelsea

paris saint-germain (psg)

psg

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Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'u kendi liginde oynatmak isteyen Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun ünlü oyuncuya 1 milyar euro kazanacağı bir teklif hazırladığı konuşuluyor. İspanyol basınının haberine bu fonun Ocak ayında Vinicius ille görüşme yapmak istediği iddia edildi. Daha önce de Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan yıldız oyuncunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.Real Madrid'in de teklifini kabul etmemiştiSon olarak Ballon d'Or alması beklenen ancak, Rodri'nin kazanması ile büyük şoka uğrayan Brezilyalı yıldız, Real Madrid'in de sözleşme teklifini reddetti. 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Jr. takımının yaptığı daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre reddetti. Oyuncunun sözleşme durumunu Chelsea, Manchester United ve PSG yakından takip ediyor. Bu sezon 15 maça çıkan Vinicius Jr., 8 gol attı 7 asist yaptı.

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