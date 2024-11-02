https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/brezilyali-futbolcu-vinicius-juniora-suudi-arabistan-yatirim-fonundan-rekor-teklif-1089958215.html
Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'ndan rekor teklif
Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'ndan rekor teklif
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Brezilyali futbolcu Vinicius Junior'a 1 milyar euro kazanacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı iddia edildi. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T14:09+0300
2024-11-02T14:09+0300
2024-11-02T14:09+0300
spor
vinicius junior
real madrid
transfer
suudi kamu yatırım fonu (pif)
suudi arabistan
chelsea
paris saint-germain (psg)
psg
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Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'u kendi liginde oynatmak isteyen Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun ünlü oyuncuya 1 milyar euro kazanacağı bir teklif hazırladığı konuşuluyor. İspanyol basınının haberine bu fonun Ocak ayında Vinicius ille görüşme yapmak istediği iddia edildi. Daha önce de Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan yıldız oyuncunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.Real Madrid'in de teklifini kabul etmemiştiSon olarak Ballon d'Or alması beklenen ancak, Rodri'nin kazanması ile büyük şoka uğrayan Brezilyalı yıldız, Real Madrid'in de sözleşme teklifini reddetti. 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Jr. takımının yaptığı daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre reddetti. Oyuncunun sözleşme durumunu Chelsea, Manchester United ve PSG yakından takip ediyor. Bu sezon 15 maça çıkan Vinicius Jr., 8 gol attı 7 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-fenerbahce-ve-a-milli-takim-futbolcusu-semih-senturk-barselonada-saldiriya-ugradi-1089910298.html
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vinicius junior değeri, vinicuis junior transfer, vinicuis değeri, vinicuis junior değeri, vinicius junior hangi takımda,
Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'ndan rekor teklif
Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Brezilyali futbolcu Vinicius Junior'a 1 milyar euro kazanacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı iddia edildi.
Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'u kendi liginde oynatmak isteyen Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun ünlü oyuncuya 1 milyar euro kazanacağı bir teklif hazırladığı konuşuluyor.
İspanyol basınının haberine bu fonun Ocak ayında Vinicius ille görüşme yapmak istediği iddia edildi. Daha önce de Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan yıldız oyuncunun bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.
Real Madrid'in de teklifini kabul etmemişti
Son olarak Ballon d'Or alması beklenen ancak, Rodri'nin kazanması ile büyük şoka uğrayan Brezilyalı yıldız, Real Madrid'in de sözleşme teklifini reddetti. 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Jr. takımının yaptığı daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre reddetti. Oyuncunun sözleşme durumunu Chelsea, Manchester United ve PSG yakından takip ediyor. Bu sezon 15 maça çıkan Vinicius Jr., 8 gol attı 7 asist yaptı.