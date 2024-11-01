https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-fenerbahce-ve-a-milli-takim-futbolcusu-semih-senturk-barselonada-saldiriya-ugradi-1089910298.html

Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı

Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski efsane futbolcularından Semih Şentürk, İspanya'nın Barcelona şehrinde saldırıya uğradı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T07:58+0300

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2024-11-01T07:58+0300

spor

barselona

barselona futbol kulübü (fcb)

barcelona kulübü

barcelona

barcelona

barcelona

semih şentürk

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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaçlı saldırıya uğradı.Kapkaççının saldırısına uğradıSemih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'nın Camp Nou stadına giden grup dönüşte taksi çevirdiler. Şentürk, taksiye binmek isterken bir kapkaççının saldırısına uğradı.Saati̇ni̇ çaldırdıHırsız, eski futbolcunun çantasını almak istedi. Kapkaççıya direnç gösteren Şentürk, çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

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