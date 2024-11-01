https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-fenerbahce-ve-a-milli-takim-futbolcusu-semih-senturk-barselonada-saldiriya-ugradi-1089910298.html
Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı
Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski efsane futbolcularından Semih Şentürk, İspanya'nın Barcelona şehrinde saldırıya uğradı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T07:58+0300
2024-11-01T07:58+0300
2024-11-01T07:58+0300
spor
barselona
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaçlı saldırıya uğradı.Kapkaççının saldırısına uğradıSemih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'nın Camp Nou stadına giden grup dönüşte taksi çevirdiler. Şentürk, taksiye binmek isterken bir kapkaççının saldırısına uğradı.Saati̇ni̇ çaldırdıHırsız, eski futbolcunun çantasını almak istedi. Kapkaççıya direnç gösteren Şentürk, çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.
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barselona, barselona futbol kulübü (fcb), barcelona kulübü, barcelona, barcelona, barcelona, semih şentürk
Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski efsane futbolcularından Semih Şentürk, İspanya'nın Barcelona şehrinde saldırıya uğradı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaçlı saldırıya uğradı.
Kapkaççının saldırısına uğradı
Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'nın Camp Nou stadına giden grup dönüşte taksi çevirdiler. Şentürk, taksiye binmek isterken bir kapkaççının saldırısına uğradı.
Hırsız, eski futbolcunun çantasını almak istedi. Kapkaççıya direnç gösteren Şentürk, çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.