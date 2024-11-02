https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bilecikte-aniz-yakarken-ormani-yaktilar--havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1089960713.html
Bilecik'te anız yakarken ormanı yaktılar: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bilecik'te anız yakarken ormanı yaktılar: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Bilecik'te anız yakılması nedeniyle çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgede yangına müdahale sürüyor. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T15:13+0300
2024-11-02T15:13+0300
2024-11-02T15:13+0300
türkiye
bilecik
orman yangını
müdahale
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Bilecik'te Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html
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bilecik, orman yangını, müdahale
bilecik, orman yangını, müdahale
Bilecik'te anız yakarken ormanı yaktılar: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bilecik'te anız yakılması nedeniyle çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgede yangına müdahale sürüyor.
Bilecik'te Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.