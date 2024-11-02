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Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan TUSAŞ'a saldıran teröristin belediye iştirakinde çalışan kardeşiyle ilgili açıklama
Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan TUSAŞ'a saldıran teröristin belediye iştirakinde çalışan kardeşiyle ilgili açıklama
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T17:15+0300
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, M. Alçiçek'in uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başladığını belirtti.Bu kişi hakkında kendilerinin gördüğü bir olumsuzluk olmadığını bildiren Tugay, "Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.Bu arada M. Alçiçek'in İZENERJİ bünyesinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.Terör örgütü üyesi Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenen ağabeyi Davut Alçiçek, 31 Ekim'de işten çıkarılmıştı.
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, izenerji sendikası, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, izenerji sendikası, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan TUSAŞ'a saldıran teröristin belediye iştirakinde çalışan kardeşiyle ilgili açıklama

17:15 02.11.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışan kardeşi M. Alçiçek'in durumu hakkında valilikten görüş beklediklerini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, M. Alçiçek'in uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başladığını belirtti.
Bu kişi hakkında kendilerinin gördüğü bir olumsuzluk olmadığını bildiren Tugay, "Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.
Bu arada M. Alçiçek'in İZENERJİ bünyesinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.
Terör örgütü üyesi Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenen ağabeyi Davut Alçiçek, 31 Ekim'de işten çıkarılmıştı.
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