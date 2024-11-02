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AK Partili Zeybekci, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi: ‘Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?’
AK Partili Zeybekci, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi: ‘Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?’
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T17:06+0300
2024-11-02T17:06+0300
politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım" dedi.AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti.Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Zeybekci, şunları söyledi:Ortadoğu'da bir oyunun oynandığını, bunun tek hedefinin de Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunu oynayanların maşalarının da Kandil'de olduğunu söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abb-baskani-mansur-yavastan-ahmet-ozer-yaniti-istanbula-neden-gelmedigini-acikladi-1089961844.html
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ak parti, nihat zeybekci, ahmet özer, mahkeme, adalet ve kalkınma partisi, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
ak parti, nihat zeybekci, ahmet özer, mahkeme, adalet ve kalkınma partisi, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı

AK Partili Zeybekci, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi: ‘Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?’

17:06 02.11.2024
© Fotoğraf : İHANihat Zeybekci
Nihat Zeybekci - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© Fotoğraf : İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması gerektiğini dile getirdi. Zeybekci, beklenilmesi gerektiğinin altını çizdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım" dedi.
AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti.
Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Zeybekci, şunları söyledi:

Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler, her şeyi bir anlatsınlar. Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz? Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?

Ortadoğu'da bir oyunun oynandığını, bunun tek hedefinin de Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunu oynayanların maşalarının da Kandil'de olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim" değerlendirmesinde bulundu.
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