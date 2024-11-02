https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ak-partili-zeybekci-ahmet-ozerin-gorevden-uzaklastirilmasini-degerlendirdi-niye-ciyak-ciyak-1089963854.html

AK Partili Zeybekci, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi: ‘Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?’

AK Partili Zeybekci, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi: ‘Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?’

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T17:06+0300

2024-11-02T17:06+0300

2024-11-02T17:06+0300

politika

ak parti

nihat zeybekci

ahmet özer

mahkeme

adalet ve kalkınma partisi

esenyurt belediyesi

esenyurt belediye başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103828/02/1038280218_0:68:1001:631_1920x0_80_0_0_7f4ffa7a329ffcb286875928228d3ec7.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım" dedi.AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti.Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Zeybekci, şunları söyledi:Ortadoğu'da bir oyunun oynandığını, bunun tek hedefinin de Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunu oynayanların maşalarının da Kandil'de olduğunu söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abb-baskani-mansur-yavastan-ahmet-ozer-yaniti-istanbula-neden-gelmedigini-acikladi-1089961844.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, nihat zeybekci, ahmet özer, mahkeme, adalet ve kalkınma partisi, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı