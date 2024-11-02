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Başakşehir'de kombiden gaz sızdı: Dr. baba öldü, anne ve oğlu tedavi altında
Başakşehir'de kombiden gaz sızdı: Dr. baba öldü, anne ve oğlu tedavi altında
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de bir evde kombiden gazdan zehirlenen baba öldü, iki kişi hastanede tedavi altına alındı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T16:13+0300
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Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Zafer Nuhoğlu(81), eşi Asiye Nuhoğlu(76) oğlu Mert Nuhoğlu(47) ile birlikte solunum şikayeti ile dün hastaneye gitti. Burada muayene olduktan sonra kendilerini iyi hissettikleri söyleyerek evlerine döndü. Doktor işe gitmeyince ortaya çıktıSabah işe gitmeyen Doktor Zafer Nuhoğlu’nun asistanı ulaşamayınca komşuları ile iletişime geçti. Bu sırada ailesini ziyarete gelen Mert Nuhoğlu’nun eşi de komşuları arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Evin önüne gelen komşular aileden haber alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve girdikleri esnada yoğun gaz kokusuyla karşılaşan komşuları aile üyelerinin üçünün de yerde baygın yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Doktor Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Asiye Nuhoğlu ve oğul Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.
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doğalgaz, doğalgaz sızıntısı, zehirlenme, ölüm

Başakşehir'de kombiden gaz sızdı: Dr. baba öldü, anne ve oğlu tedavi altında

16:13 02.11.2024
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İstanbul Başakşehir'de bir evde kombiden gazdan zehirlenen baba öldü, iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Zafer Nuhoğlu(81), eşi Asiye Nuhoğlu(76) oğlu Mert Nuhoğlu(47) ile birlikte solunum şikayeti ile dün hastaneye gitti. Burada muayene olduktan sonra kendilerini iyi hissettikleri söyleyerek evlerine döndü.

Doktor işe gitmeyince ortaya çıktı

Sabah işe gitmeyen Doktor Zafer Nuhoğlu’nun asistanı ulaşamayınca komşuları ile iletişime geçti. Bu sırada ailesini ziyarete gelen Mert Nuhoğlu’nun eşi de komşuları arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Evin önüne gelen komşular aileden haber alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve girdikleri esnada yoğun gaz kokusuyla karşılaşan komşuları aile üyelerinin üçünün de yerde baygın yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Doktor Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Asiye Nuhoğlu ve oğul Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.
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