https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ak-parti-milletvekili-halil-uluay-kalp-krizi-gecirdi-1089951696.html

AK Parti Milletvekili Halil Uluay, kalp krizi geçirdi

AK Parti Milletvekili Halil Uluay, kalp krizi geçirdi

Sputnik Türkiye

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

milletvekili

kalp krizi

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Memleketi Kastamonu'da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor. Halil Uluay kimdir?1975 yılında Kastamonu Taşköprü'de doğan Halil Uluay, İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu. Uluay, 2006-2018 yılları arasında Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. Halil Uluay, 2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Uluay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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