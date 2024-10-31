https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/milletvekili-yasadigi-tartisma-ardindan-hayatini-kaybetmisti-tbmmde-kavgalari-onlemek-icin-toplanti-1089879977.html

Milletvekili yaşadığı tartışma ardından hayatını kaybetmişti: TBMM’de kavgaları önlemek için toplantı düzenlendi

Milletvekili yaşadığı tartışma ardından hayatını kaybetmişti: TBMM’de kavgaları önlemek için toplantı düzenlendi

Sputnik Türkiye

TBMM’de kavga görüntülerinin önüne geçmek için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

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TBMM’nin tatilde olduğu dönemde CHP’nin Can Atalay’la ilgi olağan üstü talebinde bulunmuş, bu görüşmeler sırasında TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti Meclis İdari Amiri Alpay Özalan arasında yumruklu kavga yaşanmıştı. Meclis’te geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sırasından ise Saadet Partisi Milletvekili Hasan yaşadığı tartışma sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.Bu tür tartışmaların önüne geçilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş meclisin açılış oturumunda, bu tür görüntülerin önene geçilmesi için grupları ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi.Toplantıya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş “Kaba, yaralayıcı dil, çirkin görüntüler meclisin çalışmlarına gölge düşüyor. Grup başkanvekilleriyle toplandık. Umut ediyorum kaba, yaralayıcı dil kullanılması, kavgaların sona ermesi için büyük çaba serf edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

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