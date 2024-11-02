https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abd-gerginligin-azaltilmasi-amaciyla-ortadoguya-b-52-bombardiman-ucaklari-dahil-ek-askeri-guc-1089948303.html

ABD, 'gerginliğin azaltılması' amacıyla Ortadoğu'ya B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek

ABD, 'gerginliğin azaltılması' amacıyla Ortadoğu'ya B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek

Sputnik Türkiye

Pentagon, Ortadoğu’da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T03:25+0300

2024-11-02T03:25+0300

2024-11-02T03:25+0300

dünya

abd

israil

iran

uss abraham lincoln

b-52

thaad

bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail’i savunmak, 'caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması' amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirdi.Ek askeri güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail’e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon’un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.Pentagon, 13 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abd-gondermisti-balistik-fuzelere-karsi-etkili-hava-savunma-sistemi-israile-konuslandirildi--1089475183.html

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abd, israil, iran, uss abraham lincoln, b-52, thaad, bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)