https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abd-gerginligin-azaltilmasi-amaciyla-ortadoguya-b-52-bombardiman-ucaklari-dahil-ek-askeri-guc-1089948303.html
ABD, 'gerginliğin azaltılması' amacıyla Ortadoğu'ya B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek
ABD, 'gerginliğin azaltılması' amacıyla Ortadoğu'ya B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek
Sputnik Türkiye
Pentagon, Ortadoğu’da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T03:25+0300
2024-11-02T03:25+0300
2024-11-02T03:25+0300
dünya
abd
israil
iran
uss abraham lincoln
b-52
thaad
bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087252342_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_142acb6827ef47aaf0bc699c5906cdbe.jpg
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail’i savunmak, 'caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması' amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirdi.Ek askeri güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail’e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon’un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.Pentagon, 13 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abd-gondermisti-balistik-fuzelere-karsi-etkili-hava-savunma-sistemi-israile-konuslandirildi--1089475183.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087252342_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_521e5a35d46e2d9e74be4a2f731e7ebe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, israil, iran, uss abraham lincoln, b-52, thaad, bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)
abd, israil, iran, uss abraham lincoln, b-52, thaad, bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)
ABD, 'gerginliğin azaltılması' amacıyla Ortadoğu'ya B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek
Pentagon, Ortadoğu’da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail’i savunmak, 'caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması' amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirdi.
Ek askeri güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail’e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon’un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.
Pentagon, 13 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.