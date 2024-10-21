https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abd-gondermisti-balistik-fuzelere-karsi-etkili-hava-savunma-sistemi-israile-konuslandirildi--1089475183.html
ABD göndermişti: Balistik füzelere karşı etkili hava savunma sistemi İsrail'e konuşlandırıldı
ABD göndermişti: Balistik füzelere karşı etkili hava savunma sistemi İsrail'e konuşlandırıldı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’ın gönderdiği THAAD füze savunma bataryasının İsrail’e konuşlandırıldığını açıkladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:46+0300
2024-10-21T10:46+0300
2024-10-21T10:46+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
iran
iran devrim muhafızları
balistik füze
thaad
bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)
thaad füze sistemleri
abd
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102867/44/1028674413_3:0:2300:1292_1920x0_80_0_0_21614a5f9e429becf93c403b8904b6db.jpg
ABD, İsrail’e füze savunma sistemi gönderdi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun yakın zamanda İsrail'e gönderdiği Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasının konuşlandırıldığını ifade etti. THAAD'ın şu anda aktif olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Austin, “Bataryayı çok hızlı bir şekilde devreye sokma imkanına sahibiz ve beklentilerimizle aynı noktadayız" dedi.THAAD nedir? Patriot hava savunma sisteminin tamamlayıcısı olarak kabul edilen THAAD, hedefleri 150-200 kilometre mesafeden vurabiliyor. THAAD hava savunma bataryası, 6 adet araca monteli fırlatıcı ünite, 48 adet önleme füzesi, telsiz ve radar ekipmanından oluşuyor. Daha geniş bir alanı savunabilen sistemin çalışması için en az 95 askerin görevlendirilmesi gerekiyor.Sistemin özellikle İran'ın da sahip olduğu balistik füzelere karşı kullanılacağı bildiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından THAAD bataryasının İsrail'e gönderilme planına ilişkin geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, “Başkan'ın (Joe Biden) talimatı üzerine Savunma Bakanı Llyod Austin, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak üzere bir THAAD bataryasının ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e konuşlandırılmasına izin verdi. THAAD bataryası İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendirecekti” ifadeleri kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/pentagon-iran-vurgusu-yaparak-dogruladi-thaad-fuze-savunma-sistemi-israile-ulasti-1089258985.html
iran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102867/44/1028674413_577:0:2300:1292_1920x0_80_0_0_1933eae6a1ed5b0f83df0fa159e544ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil-filistin, iran, iran devrim muhafızları, balistik füze, thaad, bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad), thaad füze sistemleri, abd, joe biden
israil-filistin, iran, iran devrim muhafızları, balistik füze, thaad, bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad), thaad füze sistemleri, abd, joe biden
ABD göndermişti: Balistik füzelere karşı etkili hava savunma sistemi İsrail'e konuşlandırıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’ın gönderdiği THAAD füze savunma bataryasının İsrail’e konuşlandırıldığını açıkladı.
ABD, İsrail’e füze savunma sistemi gönderdi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun yakın zamanda İsrail'e gönderdiği Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasının konuşlandırıldığını ifade etti. THAAD'ın şu anda aktif olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Austin, “Bataryayı çok hızlı bir şekilde devreye sokma imkanına sahibiz ve beklentilerimizle aynı noktadayız" dedi.
Patriot hava savunma sisteminin tamamlayıcısı olarak kabul edilen THAAD, hedefleri 150-200 kilometre mesafeden vurabiliyor. THAAD hava savunma bataryası, 6 adet araca monteli fırlatıcı ünite, 48 adet önleme füzesi, telsiz ve radar ekipmanından oluşuyor. Daha geniş bir alanı savunabilen sistemin çalışması için en az 95 askerin görevlendirilmesi gerekiyor.
Sistemin özellikle İran'ın da sahip olduğu balistik füzelere karşı kullanılacağı bildiriliyor.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından THAAD bataryasının İsrail'e gönderilme planına ilişkin geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, “Başkan'ın (Joe Biden) talimatı üzerine Savunma Bakanı Llyod Austin, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak üzere bir THAAD bataryasının ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e konuşlandırılmasına izin verdi. THAAD bataryası İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendirecekti” ifadeleri kullanılmıştı.