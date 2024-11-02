https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/6-yasindaki-elmasi-oldurmustu-o-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1089955836.html

6 yaşındaki Elmas'ı öldürmüştü: O şüpheli adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki Elmas'ı öldürmüştü: O şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Küçük kız 31 Ekim tarihinde evinin... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T12:46+0300

2024-11-02T12:46+0300

2024-11-02T12:46+0300

türkiye

elmas hanilçi

çocuk

çocuk cinayeti

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istanbul

feriköy

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Şişli'de evinin önünde 31 Ekim'de kayıplara karışan altı yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni dün gece yapılan ihbar sonucunda Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Küçük kızın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailesi televizyon programına çıkmıştı31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı. Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sislide-6-yasindaki-kayip-kiz-cocugunun-cansiz-bedeni-mezarlikta-bulundu-1089948189.html

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