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Yaşlı kadını, bir yıl boyunca 'terör soruşturması' var yalanıyla 33 milyon lira dolandırdılar
Yaşlı kadını, bir yıl boyunca 'terör soruşturması' var yalanıyla 33 milyon lira dolandırdılar
Sputnik Türkiye
Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bir yıl boyunca yaşlı kadının çok sayıda mülkünü sattırdılar 33 milyon lirasını aldılar. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T16:53+0300
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Tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı insanları 'hakkınızda terör soruşturması var' gibi yalanlarla kandıran ve paraları alan çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bir operasyon haberi de Denizli'den geldi. Bir yıl boyunca kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan yaşlı kadın tam 33 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan 19 kişi tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi.Dairelerini, arsalarını satıp parayı dolandırıcılara verdiParanın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.Altı ilde eş zamanlı operasyonla yakalandılarYaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi. 30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı. Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ankarada-kamu-kurumunda-300-milyon-liralik-dolandiricilik-daire-baskani-dahil-350-kisiden-para-1089740774.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, denizli, yaşlı kadınlar, yaşlı
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, denizli, yaşlı kadınlar, yaşlı

Yaşlı kadını, bir yıl boyunca 'terör soruşturması' var yalanıyla 33 milyon lira dolandırdılar

16:53 01.11.2024
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA / Arşiv
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Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bir yıl boyunca yaşlı kadının çok sayıda mülkünü sattırdılar 33 milyon lirasını aldılar.
Tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı insanları 'hakkınızda terör soruşturması var' gibi yalanlarla kandıran ve paraları alan çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bir operasyon haberi de Denizli'den geldi. Bir yıl boyunca kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan yaşlı kadın tam 33 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan 19 kişi tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi.

Dairelerini, arsalarını satıp parayı dolandırıcılara verdi

Paranın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.
Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

Altı ilde eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi. 30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı. Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
TÜRKİYE
Ankara'da kamu kurumunda 300 milyon liralık dolandırıcılık: Daire başkanı dahil 350 kişiden para topladı
28 Ekim, 11:28
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