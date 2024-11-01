https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/vatan-partisi-dem-partinin-kapatilmasi-istemiyle-yargitay-cumhuriyet-bassavciligina-basvurdu-1089940487.html

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T18:43+0300

2024-11-01T18:43+0300

2024-11-01T18:45+0300

politika

vatan partisi

özgür bursalı

dem parti

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

kapatma davası

pkk

ypg/pkk

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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.DEM Parti'nin 'bölücü faaliyetlerin odağında' olduğunu savunan Bursalı, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini dile getirerek, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

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vatan partisi, özgür bursalı, dem parti, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, kapatma davası, pkk, ypg/pkk