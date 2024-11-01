https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/vatan-partisi-dem-partinin-kapatilmasi-istemiyle-yargitay-cumhuriyet-bassavciligina-basvurdu-1089940487.html
Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T18:43+0300
2024-11-01T18:43+0300
2024-11-01T18:45+0300
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özgür bursalı
dem parti
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
kapatma davası
pkk
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.DEM Parti'nin 'bölücü faaliyetlerin odağında' olduğunu savunan Bursalı, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini dile getirerek, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.
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vatan partisi, özgür bursalı, dem parti, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, kapatma davası, pkk, ypg/pkk
vatan partisi, özgür bursalı, dem parti, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, kapatma davası, pkk, ypg/pkk
Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
18:43 01.11.2024 (güncellendi: 18:45 01.11.2024)
Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.
DEM Parti'nin 'bölücü faaliyetlerin odağında' olduğunu savunan Bursalı, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
DEM Parti PKK'dır, Türkiye'de bölücü faaliyetin odağındadır. DEM Parti'nin bütün liderliği bölücü faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti PKK'nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak aracıdır. DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur Türkiye'miz açısından.
Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini dile getirerek, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.