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Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı
Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı
Sputnik Türkiye
Bolu'da canlı tavuk nakil kamyonunun devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef oldu. 7 bin tavuğun olduğu kamyondan sağ çıkan tavuklarda tarlada ya da yolda... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bolu’da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait kamyon devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı, şoför de yara almadan kurtuldu. Ancak yüzlerce tavuk telef oldu. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.Kamyonun devrilmesiyle kamyonun kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olarak kurtulan tavuklar ise tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/nemrut-kalderasi-ziyarete-kapatildi-ayilar-besin-ihtiyaclarini-ziyaretcilerden-temin-etmeye-basladi-1089904879.html
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tavuk, kaza, beypiliç, kafes
tavuk, kaza, beypiliç, kafes

Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı

00:08 01.11.2024 (güncellendi: 00:09 01.11.2024)
© İHA / ENES ÖZKAN-AW319970Beypiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi
Beypiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / ENES ÖZKAN-AW319970
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Bolu'da canlı tavuk nakil kamyonunun devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef oldu. 7 bin tavuğun olduğu kamyondan sağ çıkan tavuklarda tarlada ya da yolda gezindi. Tavukların başka bir kamyonla naklinin yapılacağı belirtildi.
Bolu’da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait kamyon devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı, şoför de yara almadan kurtuldu. Ancak yüzlerce tavuk telef oldu. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.
Kamyonun devrilmesiyle kamyonun kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olarak kurtulan tavuklar ise tarlada ve yolda gezindi.
© İHA / ENES ÖZKAN-AW319970Kazadan kurtulan tavuklar yolda gezindi
Kazadan kurtulan tavuklar yolda gezindi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
Kazadan kurtulan tavuklar yolda gezindi
© İHA / ENES ÖZKAN-AW319970
Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi.
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