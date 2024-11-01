https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/unlu-bir-markanin-tavuk-yuklu-kamyonu-devrildi-yuzlerce-tavuk-telef-oldu-kurtulanlar-tarlaya-ve-1089905746.html

Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı

Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı

Sputnik Türkiye

Bolu'da canlı tavuk nakil kamyonunun devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef oldu. 7 bin tavuğun olduğu kamyondan sağ çıkan tavuklarda tarlada ya da yolda... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T00:08+0300

2024-11-01T00:08+0300

2024-11-01T00:09+0300

türkiye

tavuk

kaza

beypiliç

kafes

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Bolu’da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait kamyon devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı, şoför de yara almadan kurtuldu. Ancak yüzlerce tavuk telef oldu. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.Kamyonun devrilmesiyle kamyonun kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olarak kurtulan tavuklar ise tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi.

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tavuk, kaza, beypiliç, kafes