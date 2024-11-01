https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/unlu-bir-markanin-tavuk-yuklu-kamyonu-devrildi-yuzlerce-tavuk-telef-oldu-kurtulanlar-tarlaya-ve-1089905746.html
Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı
Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı
Sputnik Türkiye
Bolu'da canlı tavuk nakil kamyonunun devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef oldu. 7 bin tavuğun olduğu kamyondan sağ çıkan tavuklarda tarlada ya da yolda... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T00:08+0300
2024-11-01T00:08+0300
2024-11-01T00:09+0300
türkiye
tavuk
kaza
beypiliç
kafes
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Bolu’da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait kamyon devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı, şoför de yara almadan kurtuldu. Ancak yüzlerce tavuk telef oldu. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.Kamyonun devrilmesiyle kamyonun kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olarak kurtulan tavuklar ise tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi.
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tavuk, kaza, beypiliç, kafes
tavuk, kaza, beypiliç, kafes
Ünlü bir markanın tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu, kurtulanlar tarlaya ve yola dağıldı
00:08 01.11.2024 (güncellendi: 00:09 01.11.2024)
Bolu'da canlı tavuk nakil kamyonunun devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef oldu. 7 bin tavuğun olduğu kamyondan sağ çıkan tavuklarda tarlada ya da yolda gezindi. Tavukların başka bir kamyonla naklinin yapılacağı belirtildi.
Bolu’da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait kamyon devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı, şoför de yara almadan kurtuldu. Ancak yüzlerce tavuk telef oldu. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.
Kamyonun devrilmesiyle kamyonun kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olarak kurtulan tavuklar ise tarlada ve yolda gezindi.
Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi.