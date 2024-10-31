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Nemrut Kalderası ziyarete kapatıldı: 'Ayılar, besin ihtiyaçlarını ziyaretçilerden temin etmeye başladı'
Nemrut Kalderası ziyarete kapatıldı: 'Ayılar, besin ihtiyaçlarını ziyaretçilerden temin etmeye başladı'
Sputnik Türkiye
Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldığını duyurdu. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldığını duyuruldu.Açıklamada, Nemrut Kalderası'nda bulunan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu belirtildi.'Ayılar, besin ihtiyaçlarını ziyaretçilerden temin etmeye başladı'Ziyaretçilerin 'iyilik' adı altında yiyecek vermelerinin, elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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bitlis, bitlis valiliği, tatvan, nemrut kalderası, ayı, boz ayı

Nemrut Kalderası ziyarete kapatıldı: 'Ayılar, besin ihtiyaçlarını ziyaretçilerden temin etmeye başladı'

23:35 31.10.2024
© İHA / VAHİT OLCAY-AW291891Bitlis ayı ile selfie çektiler
Bitlis ayı ile selfie çektiler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / VAHİT OLCAY-AW291891
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Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldığını duyuruldu.
Açıklamada, Nemrut Kalderası'nda bulunan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu belirtildi.

'Ayılar, besin ihtiyaçlarını ziyaretçilerden temin etmeye başladı'

Ziyaretçilerin 'iyilik' adı altında yiyecek vermelerinin, elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayılar, besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır. Mevsim değişiklikleri sonucu ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı yiyecek bulma sıkıntıları başladığından, ayıların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır. Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek, oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır."
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