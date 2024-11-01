https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/unlu-basketbolcu-lebron-james-kamala-harrise-destegini-acikladi--1089936983.html

Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'li Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Kamala Harris'e destek vereceğini açıklayarak sevenlerini Harris'e oy vermeye çağırdı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:19+0300

2024-11-01T17:19+0300

2024-11-01T17:19+0300

politika

abd

abd

abd seçimleri

lebron james

nba

donald trump

elon musk

cumhuriyetçi

demokrat

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5 Kasım'daki ABD seçimleri tüm gerginliğiyle devam ederken, ünlüler ve medya kuruluşları dahil birçok kişi hangi adaylarını desteklediğini açıklıyor. Son olarak The Economist dergisi 'Trump çok tehlikeli' diyerek Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu LeBron James geçmişte de ABD'de yaşanan politik olaylara sürekli yorum yapıyordu. Bugün ise James, X sosyal medya hesabında açık bir şekilde video paylaşarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/zamaninda-turkiyedeki-secimlere-de-karismisti-unlu-ingiliz-dergisi-hangi-adayi-destekleyecegini-1089918667.html

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abd, abd, abd seçimleri, lebron james, nba, donald trump, elon musk, cumhuriyetçi, demokrat