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Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı
Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'li Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Kamala Harris'e destek vereceğini açıklayarak sevenlerini Harris'e oy vermeye çağırdı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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5 Kasım'daki ABD seçimleri tüm gerginliğiyle devam ederken, ünlüler ve medya kuruluşları dahil birçok kişi hangi adaylarını desteklediğini açıklıyor. Son olarak The Economist dergisi 'Trump çok tehlikeli' diyerek Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu LeBron James geçmişte de ABD'de yaşanan politik olaylara sürekli yorum yapıyordu. Bugün ise James, X sosyal medya hesabında açık bir şekilde video paylaşarak şunları söyledi:
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Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı

17:19 01.11.2024
© AP Photo / William LiangLeBron James
LeBron James - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / William Liang
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ABD'li Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Kamala Harris'e destek vereceğini açıklayarak sevenlerini Harris'e oy vermeye çağırdı.
5 Kasım'daki ABD seçimleri tüm gerginliğiyle devam ederken, ünlüler ve medya kuruluşları dahil birçok kişi hangi adaylarını desteklediğini açıklıyor. Son olarak The Economist dergisi 'Trump çok tehlikeli' diyerek Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı.
Yıldız oyuncu LeBron James geçmişte de ABD'de yaşanan politik olaylara sürekli yorum yapıyordu. Bugün ise James, X sosyal medya hesabında açık bir şekilde video paylaşarak şunları söyledi:
Ne hakkında konuşuyoruz? Çocuklarımı, ailemi ve nasıl büyüyeceklerini düşündüğümde, seçim benim için açık. KAMALA HARRIS'E OY VERİN!
the economist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
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