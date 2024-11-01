https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/unlu-basketbolcu-lebron-james-kamala-harrise-destegini-acikladi--1089936983.html
Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı
Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'li Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Kamala Harris'e destek vereceğini açıklayarak sevenlerini Harris'e oy vermeye çağırdı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:19+0300
2024-11-01T17:19+0300
2024-11-01T17:19+0300
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cumhuriyetçi
demokrat
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5 Kasım'daki ABD seçimleri tüm gerginliğiyle devam ederken, ünlüler ve medya kuruluşları dahil birçok kişi hangi adaylarını desteklediğini açıklıyor. Son olarak The Economist dergisi 'Trump çok tehlikeli' diyerek Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu LeBron James geçmişte de ABD'de yaşanan politik olaylara sürekli yorum yapıyordu. Bugün ise James, X sosyal medya hesabında açık bir şekilde video paylaşarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/zamaninda-turkiyedeki-secimlere-de-karismisti-unlu-ingiliz-dergisi-hangi-adayi-destekleyecegini-1089918667.html
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abd, abd, abd seçimleri, lebron james, nba, donald trump, elon musk, cumhuriyetçi, demokrat
abd, abd, abd seçimleri, lebron james, nba, donald trump, elon musk, cumhuriyetçi, demokrat
Ünlü basketbolcu LeBron James, Kamala Harris'e desteğini açıkladı
ABD'li Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Kamala Harris'e destek vereceğini açıklayarak sevenlerini Harris'e oy vermeye çağırdı.
5 Kasım'daki ABD seçimleri tüm gerginliğiyle devam ederken, ünlüler ve medya kuruluşları dahil birçok kişi hangi adaylarını desteklediğini açıklıyor. Son olarak The Economist dergisi 'Trump çok tehlikeli' diyerek Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı.
Yıldız oyuncu LeBron James geçmişte de ABD'de yaşanan politik olaylara sürekli yorum yapıyordu. Bugün ise James, X sosyal medya hesabında açık bir şekilde video paylaşarak şunları söyledi:
Ne hakkında konuşuyoruz? Çocuklarımı, ailemi ve nasıl büyüyeceklerini düşündüğümde, seçim benim için açık. KAMALA HARRIS'E OY VERİN!