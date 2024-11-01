https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/zamaninda-turkiyedeki-secimlere-de-karismisti-unlu-ingiliz-dergisi-hangi-adayi-destekleyecegini-1089918667.html

Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hakkında birçok yayın yapan İngiltere merkezli The Economist dergisi, Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T11:35+0300

2024-11-01T11:35+0300

2024-11-01T11:39+0300

dünya

donald trump

the economist

küreselci

neoliberalizm

neoliberal ekonomi

joe biden

abd’de başkanlık kaosu

abd

abd seçimleri

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Londra merkezli haftalık yayınlar yapan The Economist dergisi, ABD seçimleri için Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri başa baş bir şekilde tüm gerginliğiyle devam ederken ve bazı ünlü dergiler ilk defa 'herhangi bir adayı' desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Genellikle küreselci görüşlere sahip dergi, 2016'da olduğu gibi bu dönem de ABD Başkan Adayı Donald Trump hakkında olumsuz haberler yapıyordu. Yaptığı açıklamada 2016 yılında Trump'un seçilmesiyle 'bekledikleri kadar kötü gitmeyen' 4 yılın ardından son yılın 'Cumhuriyetçiler için felaket' gibi olduğunu ifade eden dergi, "Dünya artık çok tehlikeli ve Trump bir kumar peşinde. Onun başkanlık döneminde gerçekten ekonomi iyileşti, dünyada barış ihtimali çok daha arttı ve vergiler düştü. Fakat bu seçim, diğerlerinden farklı. Dünya bir krizin eşiğinde iken Trump'un başkan olma ihtimali büyük bir felaket getirebilir. Bu yüzden, eğer The Economist bir dergi olarak oy kullanabilseydi, Demokrat aday Kamala Harris'e oy verirdik" açıklamasında bulundu.'NATO'yu yok edebilir'Dış politika hakkında dergi, "Ukrayna'daki barış vaatleri ve İsrail'i desteklemesi güven verici değil. Daha kötüsü ABD'nin en büyük gücü olan ittifakları küçümsüyor. Küstahlık ve tehditler Trump'ın işine yarayabilir ama aynı şekilde NATO'yu da yok edebilir. Çin, Tayvan'a karşı ne kadar agresif olacağını tartarken izliyor olacak. Asyalı müttefikler Amerika'nın nükleer garantisine artık güvenemeyeceklerini hesaplayabilirler" diye de yazdı. Dergi, son cümlesini ise şöyle bitirdi: Zamanında Türkiye seçimlerine de karışmaya çalışmıştıThe Economist, Türkiye'de başkanlık seçimi yapıldığı bir dönemde de bir skandala imza atmış, açık bir şekilde şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık karşıt bir pozisyon almıştı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşımış, '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230508/ingiliz-dergi-the-economist-turkiye-cumhurbaskanini-hedef-aldi-kapagina-erdogan-gitmeli-yazdi-1070805163.html

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donald trump, the economist, küreselci, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, joe biden, abd’de başkanlık kaosu , abd, abd seçimleri