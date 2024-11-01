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Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hakkında birçok yayın yapan İngiltere merkezli The Economist dergisi, Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T11:35+0300
2024-11-01T11:39+0300
dünya
donald trump
the economist
küreselci
neoliberalizm
neoliberal ekonomi
joe biden
abd’de başkanlık kaosu
abd
abd seçimleri
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Londra merkezli haftalık yayınlar yapan The Economist dergisi, ABD seçimleri için Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri başa baş bir şekilde tüm gerginliğiyle devam ederken ve bazı ünlü dergiler ilk defa 'herhangi bir adayı' desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Genellikle küreselci görüşlere sahip dergi, 2016'da olduğu gibi bu dönem de ABD Başkan Adayı Donald Trump hakkında olumsuz haberler yapıyordu. Yaptığı açıklamada 2016 yılında Trump'un seçilmesiyle 'bekledikleri kadar kötü gitmeyen' 4 yılın ardından son yılın 'Cumhuriyetçiler için felaket' gibi olduğunu ifade eden dergi, "Dünya artık çok tehlikeli ve Trump bir kumar peşinde. Onun başkanlık döneminde gerçekten ekonomi iyileşti, dünyada barış ihtimali çok daha arttı ve vergiler düştü. Fakat bu seçim, diğerlerinden farklı. Dünya bir krizin eşiğinde iken Trump'un başkan olma ihtimali büyük bir felaket getirebilir. Bu yüzden, eğer The Economist bir dergi olarak oy kullanabilseydi, Demokrat aday Kamala Harris'e oy verirdik" açıklamasında bulundu.'NATO'yu yok edebilir'Dış politika hakkında dergi, "Ukrayna'daki barış vaatleri ve İsrail'i desteklemesi güven verici değil. Daha kötüsü ABD'nin en büyük gücü olan ittifakları küçümsüyor. Küstahlık ve tehditler Trump'ın işine yarayabilir ama aynı şekilde NATO'yu da yok edebilir. Çin, Tayvan'a karşı ne kadar agresif olacağını tartarken izliyor olacak. Asyalı müttefikler Amerika'nın nükleer garantisine artık güvenemeyeceklerini hesaplayabilirler" diye de yazdı. Dergi, son cümlesini ise şöyle bitirdi: Zamanında Türkiye seçimlerine de karışmaya çalışmıştıThe Economist, Türkiye'de başkanlık seçimi yapıldığı bir dönemde de bir skandala imza atmış, açık bir şekilde şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık karşıt bir pozisyon almıştı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşımış, '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230508/ingiliz-dergi-the-economist-turkiye-cumhurbaskanini-hedef-aldi-kapagina-erdogan-gitmeli-yazdi-1070805163.html
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donald trump, the economist, küreselci, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, joe biden, abd’de başkanlık kaosu , abd, abd seçimleri
donald trump, the economist, küreselci, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, joe biden, abd’de başkanlık kaosu , abd, abd seçimleri

Zamanında Türkiye'deki seçimlere de karışmıştı: Ünlü İngiliz dergisi, hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

11:35 01.11.2024 (güncellendi: 11:39 01.11.2024)
© AP Photo / Charlie Neibergallthe economist
the economist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hakkında birçok yayın yapan İngiltere merkezli The Economist dergisi, Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.
Londra merkezli haftalık yayınlar yapan The Economist dergisi, ABD seçimleri için Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri başa baş bir şekilde tüm gerginliğiyle devam ederken ve bazı ünlü dergiler ilk defa 'herhangi bir adayı' desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
Genellikle küreselci görüşlere sahip dergi, 2016'da olduğu gibi bu dönem de ABD Başkan Adayı Donald Trump hakkında olumsuz haberler yapıyordu. Yaptığı açıklamada 2016 yılında Trump'un seçilmesiyle 'bekledikleri kadar kötü gitmeyen' 4 yılın ardından son yılın 'Cumhuriyetçiler için felaket' gibi olduğunu ifade eden dergi, "Dünya artık çok tehlikeli ve Trump bir kumar peşinde. Onun başkanlık döneminde gerçekten ekonomi iyileşti, dünyada barış ihtimali çok daha arttı ve vergiler düştü. Fakat bu seçim, diğerlerinden farklı. Dünya bir krizin eşiğinde iken Trump'un başkan olma ihtimali büyük bir felaket getirebilir. Bu yüzden, eğer The Economist bir dergi olarak oy kullanabilseydi, Demokrat aday Kamala Harris'e oy verirdik" açıklamasında bulundu.

'NATO'yu yok edebilir'

Dış politika hakkında dergi, "Ukrayna'daki barış vaatleri ve İsrail'i desteklemesi güven verici değil. Daha kötüsü ABD'nin en büyük gücü olan ittifakları küçümsüyor. Küstahlık ve tehditler Trump'ın işine yarayabilir ama aynı şekilde NATO'yu da yok edebilir. Çin, Tayvan'a karşı ne kadar agresif olacağını tartarken izliyor olacak. Asyalı müttefikler Amerika'nın nükleer garantisine artık güvenemeyeceklerini hesaplayabilirler" diye de yazdı.
Dergi, son cümlesini ise şöyle bitirdi:
Başkanlar aziz olmak zorunda değildir ve ikinci bir Trump başkanlığının felaketi önleyeceğini umuyoruz. Ancak Bay Trump Amerika ve dünya için kabul edilemez bir risk oluşturuyor.

Zamanında Türkiye seçimlerine de karışmaya çalışmıştı

The Economist, Türkiye'de başkanlık seçimi yapıldığı bir dönemde de bir skandala imza atmış, açık bir şekilde şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık karşıt bir pozisyon almıştı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşımış, '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmelidiye yazmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı
8 Mayıs 2023, 23:29
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