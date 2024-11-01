Ukraynalı esir: Ukrayna ordusu, insanları işkence tehdidiyle silah altına alıyor
© Sputnik / Павел ЛисицынEsir asker
© Sputnik / Павел Лисицын
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'yla çatışmalara katılmak üzere cepheye gönderdiği kişileri işkence tehdidiyle silah altına aldığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Ukraynalı savaş esiri Maksim Musiets, Harkov'daki bir cezaevinde bulunan mahkumların işkence tehditleri sonucunda 58. Tugay'a dahil edilerek cepheye gönderildiğini kaydetti.
Zorbaların kendilerini topladığını ve ültimatom verdiğini anlatan Musiets, orduya katılmayı reddetmeleri halinde kol ve bacaklarının kırılacağı yönünde tehditler aldıklarını anlattı.
Musiets, "Haydutlar tarafından toplandık. Bize ültimatom verdiler. 'Orduya katılmak istemiyorsanız, ortak 'cüzdana' para ödeyeceksiniz. Uzuvları, kolları, bacakları kıracağız. Eğer bunu istemiyorsanız orduya yazı yazın' dediler" ifadelerini kullandı.
Musiets, cezaevinde işkence için mahkumları acımasızca dövmemeye yönelik meşe ağacından sopaların kullanıldığını ve bir arkadaşının yarı ölü hale gelene dek dövüldüğünü söyledi.
Zorbaların kendilerini topladığını ve ültimatom verdiğini anlatan Musiets, orduya katılmayı reddetmeleri halinde kol ve bacaklarının kırılacağı yönünde tehditler aldıklarını anlattı.
Musiets, "Haydutlar tarafından toplandık. Bize ültimatom verdiler. 'Orduya katılmak istemiyorsanız, ortak 'cüzdana' para ödeyeceksiniz. Uzuvları, kolları, bacakları kıracağız. Eğer bunu istemiyorsanız orduya yazı yazın' dediler" ifadelerini kullandı.
Musiets, cezaevinde işkence için mahkumları acımasızca dövmemeye yönelik meşe ağacından sopaların kullanıldığını ve bir arkadaşının yarı ölü hale gelene dek dövüldüğünü söyledi.