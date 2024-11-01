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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rus-ordusu-kontrol-alanini-genisletiyor-donbassta-3-yerlesim-daha-alindi-1089929226.html
Rus ordusu kontrol alanını genişletiyor: Donbass'ta 3 yerleşim daha alındı
Rus ordusu kontrol alanını genişletiyor: Donbass'ta 3 yerleşim daha alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta 3 yerleşimi alarak kontrol... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:23+0300
2024-11-01T14:23+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde ve bir haftasında yaşanan gelişmeleri paylaştığı basın bültenini yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leonidovka, Novoukrainka ve Şahterskoye köylerinde kontrolü ele geçirdi.Bir haftada yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 44 grup taarruzu gerçekleştiren Rus ordusu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İnsansız Sistemler Kontrol Merkezi, Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini destekleyen enerji tesislerini, hava meydanlarını, Batı'dan gönderilen silahların taşınmasında kullanılan demir yollarını imha etti.Bir hafta içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Ukrayna ordusunda silah bırakıp Rus güçlere teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 54 olarak kaydedildi.Söz konusu süreçte ABD yapımı 26 HIMARS roketi ile 815 Ukrayna İHA'sı imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-moskovada-ukraynada-zafer-kazanilana-dek-rusyanin-yaninda-1089925937.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), himars, iha, insansız hava aracı (iha), özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), himars, iha, insansız hava aracı (iha), özel askeri harekat

Rus ordusu kontrol alanını genişletiyor: Donbass'ta 3 yerleşim daha alındı

14:23 01.11.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta 3 yerleşimi alarak kontrol alanını genişletti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde ve bir haftasında yaşanan gelişmeleri paylaştığı basın bültenini yayınladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leonidovka, Novoukrainka ve Şahterskoye köylerinde kontrolü ele geçirdi.

Bir haftada yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 44 grup taarruzu gerçekleştiren Rus ordusu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İnsansız Sistemler Kontrol Merkezi, Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini destekleyen enerji tesislerini, hava meydanlarını, Batı'dan gönderilen silahların taşınmasında kullanılan demir yollarını imha etti.

Bir hafta içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

Ukrayna ordusunda silah bırakıp Rus güçlere teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 54 olarak kaydedildi.

Söz konusu süreçte ABD yapımı 26 HIMARS roketi ile 815 Ukrayna İHA'sı imha edildi.
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