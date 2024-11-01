Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde ve bir haftasında yaşanan gelişmeleri paylaştığı basın bültenini yayınladı.



Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leonidovka, Novoukrainka ve Şahterskoye köylerinde kontrolü ele geçirdi.



Bir haftada yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 44 grup taarruzu gerçekleştiren Rus ordusu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İnsansız Sistemler Kontrol Merkezi, Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini destekleyen enerji tesislerini, hava meydanlarını, Batı'dan gönderilen silahların taşınmasında kullanılan demir yollarını imha etti.



Bir hafta içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.



Ukrayna ordusunda silah bırakıp Rus güçlere teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 54 olarak kaydedildi.



Söz konusu süreçte ABD yapımı 26 HIMARS roketi ile 815 Ukrayna İHA'sı imha edildi.