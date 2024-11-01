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Türkiye'de ortalama yaşam süresi: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ne?
Türkiye'de ortalama yaşam süresi: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ne?
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 2020-2022 döneminde 77.5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77.3 yıl oldu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T23:28+0300
2024-11-01T23:29+0300
yaşam
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
beklenen yaşam süresi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları, 2021-2023' istatistiklerini açıkladı.Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77.3 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 dönemi için 77.5 yıl olarak hesaplanmıştı.Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyorTÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74.8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74.7 yıla düştü. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresi, 80.3 yıl iken 80 yıla düştü. TÜİK, verilere göre genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olduğunun belirlendiğini ifade ederken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkını 5.3 yıl olarak açıkladı.Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandıTürkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80.8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79.7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76.1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 76.2 yıl ile Gaziantep ve 76.8 yıl ile Adana izledi.İstanbul'da doğuşta beklenen yaşam süresi 78.6 yılEn fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78.6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75.8 yıl olarak belirlenirken, kadınlarda 81.3 yıl oldu.Ankara'da doğuşta beklenen yaşam süresi 79.2 yılDoğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara da 79.2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76.5 yıl, kadınlarda ise kadınlarda 81.8 yıl oldu.Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görüldüVerilere göre, cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu görüldü.Doğuşta beklenen yaşam süresi nedir?Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tum-dunyada-erkek-cocuksuzlugu-artiyor-sosyal-kisirlik-neden-yukseliyor-1089934745.html
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türkiye ortalama yaşam süresi, türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi
türkiye ortalama yaşam süresi, türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi

Türkiye'de ortalama yaşam süresi: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ne?

23:28 01.11.2024 (güncellendi: 23:29 01.11.2024)
© AATÜİK
TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 2020-2022 döneminde 77.5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77.3 yıl oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları, 2021-2023' istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77.3 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 dönemi için 77.5 yıl olarak hesaplanmıştı.

Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74.8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74.7 yıla düştü. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresi, 80.3 yıl iken 80 yıla düştü. TÜİK, verilere göre genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olduğunun belirlendiğini ifade ederken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkını 5.3 yıl olarak açıkladı.
Kalan yaşam süresi ve yaşlara göre dağılım

YAŞ/CİNSİYET

KADIN

ERKEK

15

66.1

60.9

30

51.5

46.6

50

32.3

27.8

65

15.7

15.7

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandı

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80.8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79.7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti.
Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76.1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 76.2 yıl ile Gaziantep ve 76.8 yıl ile Adana izledi.

İstanbul'da doğuşta beklenen yaşam süresi 78.6 yıl

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78.6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75.8 yıl olarak belirlenirken, kadınlarda 81.3 yıl oldu.

Ankara'da doğuşta beklenen yaşam süresi 79.2 yıl

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara da 79.2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76.5 yıl, kadınlarda ise kadınlarda 81.8 yıl oldu.

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görüldü

Verilere göre, cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu görüldü.

Doğuşta beklenen yaşam süresi nedir?

Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanıyor.
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