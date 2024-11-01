https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tayvanda-kong-rey-tayfunu-saatteki-hizi-184-kilometreye-ulasan-tayfunda-olu-ve-yaralilar-var-1089909332.html

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Tayvan'da şiddetli tayfun nedeniyle 9 bin 658 kişi tahliye edilirken, elektrik kesintileri, ölüm ve yaralanmalar da yaşandı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T03:04+0300

2024-11-01T03:04+0300

2024-11-01T03:04+0300

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Tayvan ajansı CNA'nın bildirdiğine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerde 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.Nantou ilinde, devrilen bir ağacın çarptığı kamyonda seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.Ada genelinde 12 yerleşimde, 91 acil durum barınağına bin 822 kişi yerleştirildi. Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişim kesilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği aktarıldı.153 bin hanenin elektriği kesildiTaiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye hâlâ elektrik verilmediğini bildirdi. Taitung ve Haulien, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki seferlerini durdurdu.22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimlerde okullar ve iş yerleri tatil edilirken, yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.Bu yıl Pasifik'teki 21. tayfunKong-rey Tayfunu, bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung iline ulaştı ve saatte 184 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ispanyada-yuzyilin-en-kotu-donemi-sel-felaketinde-olu-sayisi-158e-yukseldi-1089900562.html

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