Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tayvanda-kong-rey-tayfunu-saatteki-hizi-184-kilometreye-ulasan-tayfunda-olu-ve-yaralilar-var-1089909332.html
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Tayvan'da şiddetli tayfun nedeniyle 9 bin 658 kişi tahliye edilirken, elektrik kesintileri, ölüm ve yaralanmalar da yaşandı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T03:04+0300
2024-11-01T03:04+0300
dünya
tayvan
tayfun
ölü
yaralı
elektrik
afet
doğal afet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089909175_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_712e5de5f44f41a5396f81e8ed4b13e8.jpg
Tayvan ajansı CNA'nın bildirdiğine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerde 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.Nantou ilinde, devrilen bir ağacın çarptığı kamyonda seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.Ada genelinde 12 yerleşimde, 91 acil durum barınağına bin 822 kişi yerleştirildi. Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişim kesilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği aktarıldı.153 bin hanenin elektriği kesildiTaiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye hâlâ elektrik verilmediğini bildirdi. Taitung ve Haulien, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki seferlerini durdurdu.22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimlerde okullar ve iş yerleri tatil edilirken, yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.Bu yıl Pasifik'teki 21. tayfunKong-rey Tayfunu, bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung iline ulaştı ve saatte 184 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ispanyada-yuzyilin-en-kotu-donemi-sel-felaketinde-olu-sayisi-158e-yukseldi-1089900562.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089909175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_695df47797cbbaf5271037eb1462fc9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayvan, tayfun, ölü, yaralı, elektrik, afet, doğal afet
tayvan, tayfun, ölü, yaralı, elektrik, afet, doğal afet

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu: Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan tayfunda ölü ve yaralılar var

03:04 01.11.2024
© AA / Daniel CengKong-rey Tayfunu, Tayvan'ın Hualien bölgesini vurdu. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış, bölge genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü.
Kong-rey Tayfunu, Tayvan'ın Hualien bölgesini vurdu. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış, bölge genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Tayvan'da şiddetli tayfun nedeniyle 9 bin 658 kişi tahliye edilirken, elektrik kesintileri, ölüm ve yaralanmalar da yaşandı.
Tayvan ajansı CNA'nın bildirdiğine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerde 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Nantou ilinde, devrilen bir ağacın çarptığı kamyonda seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.
Ada genelinde 12 yerleşimde, 91 acil durum barınağına bin 822 kişi yerleştirildi. Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişim kesilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği aktarıldı.

153 bin hanenin elektriği kesildi

Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye hâlâ elektrik verilmediğini bildirdi. Taitung ve Haulien, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.
Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki seferlerini durdurdu.
22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimlerde okullar ve iş yerleri tatil edilirken, yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Bu yıl Pasifik'teki 21. tayfun

Kong-rey Tayfunu, bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung iline ulaştı ve saatte 184 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.
İspanya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
DÜNYA
İspanya'da yüzyılın en kötü dönemi: Sel felaketinde ölü sayısı 158'e yükseldi
Dün, 20:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала