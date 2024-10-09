https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdden-sudan-ordusunun-catistigi-hdk-liderine-yaptirim-uygulanacagi-aciklamasi-1089011314.html
ABD'den, Sudan ordusunun çatıştığı HDK liderine yaptırım uygulanacağı açıklaması
ABD'den, Sudan ordusunun çatıştığı HDK liderine yaptırım uygulanacağı açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Sudan ordusunun 17 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) üst düzey liderlerinden 'Algoney' olarak tanınan Algoney Hamdan Daglo... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:42+0300
2024-10-09T13:42+0300
2024-10-09T13:42+0300
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afrika
kuzey afrika
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sudan
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ABD Hazine Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kıdemli liderlerinden biri olan Algoney Hamdan Daglo Musa'yı, HDK'nın Sudan'da devam eden operasyonlarında silah tedariki çabalarına öncülük ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulandığını bildirdi.ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Algoney'e uygulanan yaptırımın gerekçesinin, 'Sudan'daki savaşı sürdürmek için silah tedariki çabalarına öncülük etmesi' olduğu belirtildi.'Algoney'nin eylemleri, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar dahil olmak üzere sivillere yönelik HDK vahşetlerini ve savaşı körüklediği' bildirilen ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, 'HDK ve müttefik milislerin ABD ve diğer ortakların uyarılarına kulak vermek yerine, cinsel şiddet ve Arap olmayan gruplara yönelik etnik hedefli saldırılar içeren vahşetleri işlemeye devam ettiği' eklendi.Sudan'da iç savaşSudan'da, ordu ile HDK'nın Nisan 2023'te iktidar mücadelesi başlatmasından bu yana bir iç savaşın içinde ve çatışmalarda şu ana kadar 150 bine yakın insan öldü ve 10 milyondan fazla insan (nüfusun yaklaşık beşte biri) evlerinden zorla çıkarıldı.Geçen aylarda ülkede meydana gelen sel felaketi, salgın hastalıklar, iç savaştan dolayı bölgedeki 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sudan-ordusu-baskent-hartuma-en-buyuk-saldirisini-gerceklestirdi-1088476926.html
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afrika, kuzey afrika, hızlı destek kuvvetleri (hdk), sudan
afrika, kuzey afrika, hızlı destek kuvvetleri (hdk), sudan
ABD'den, Sudan ordusunun çatıştığı HDK liderine yaptırım uygulanacağı açıklaması
ABD Hazine Bakanlığı, Sudan ordusunun 17 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) üst düzey liderlerinden 'Algoney' olarak tanınan Algoney Hamdan Daglo Musa'ya, silah tedariki çabalarına öncülük ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulandığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kıdemli liderlerinden biri olan Algoney Hamdan Daglo Musa'yı, HDK'nın Sudan'da devam eden operasyonlarında silah tedariki çabalarına öncülük ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulandığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Algoney'e uygulanan yaptırımın gerekçesinin, 'Sudan'daki savaşı sürdürmek için silah tedariki çabalarına öncülük etmesi' olduğu belirtildi.
'Algoney'nin eylemleri, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar dahil olmak üzere sivillere yönelik HDK vahşetlerini ve savaşı körüklediği' bildirilen ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, 'HDK ve müttefik milislerin ABD ve diğer ortakların uyarılarına kulak vermek yerine, cinsel şiddet ve Arap olmayan gruplara yönelik etnik hedefli saldırılar içeren vahşetleri işlemeye devam ettiği' eklendi.
Sudan'da, ordu ile HDK'nın Nisan 2023'te iktidar mücadelesi başlatmasından bu yana bir iç savaşın içinde ve çatışmalarda şu ana kadar 150 bine yakın insan öldü ve 10 milyondan fazla insan (nüfusun yaklaşık beşte biri) evlerinden zorla çıkarıldı.
Geçen aylarda ülkede meydana gelen sel felaketi, salgın hastalıklar, iç savaştan dolayı bölgedeki 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.