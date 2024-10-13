https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hatayda-depremde-agir-hasar-goren-evin-balkonu-coktu-balkonun-altinda-kalan-2-kisi-hayatini-1089184906.html
Hatay'da depremde ağır hasar gören evin balkonu çöktü: Balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Hatay'da depremde ağır hasar gören evin balkonu çöktü: Balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023 depreminde hasar gören 2 katlı binanın sahibi baba ve oğul evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini sökerken balkonun... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T19:52+0300
2024-10-13T19:52+0300
2024-10-13T19:52+0300
türkiye
deprem
hatay
hatay valiliği
hatay büyükşehir belediyesi
hasar
yıkım
balkon
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Hatay'da depremde ağır hasar gören 2 katlı evin çöken balkonun altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hasar gören 2 katlı evlerindeki eşyaları sökmek isteyen 67 yaşındaki İlyas Çardak ve 37 yaşındaki oğlu Umut Hüseyin Çardak balkonun çökmesiyle enkazın altında kaldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan olayda baba ve oğlu Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.'Balkon demiri sökerken balkon çöküyor'Olayın görgü tanığı komşuları Nurdoğan Bayan “Olay şöyle; arkadaşlarla oturuyorduk bir haber geldi. Arkadaş Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılmadan önce evin içinde, evin etrafındaki demir hurdalarını ve evin eşyalarını almak suretiyle balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kendi evlerindeki balkon demirini sökerken balkon çöküyor. Olay yerinde iki kardeşimiz biri 65 yaşlarında, diğeri de 35 yaşlarında oğlu vefat ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/afyonkarahisarda-gece-saatlerinde-korkutan-deprem--1089168977.html
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hatay deprem, dörtyol balkon çökmesi
hatay deprem, dörtyol balkon çökmesi
Hatay'da depremde ağır hasar gören evin balkonu çöktü: Balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023 depreminde hasar gören 2 katlı binanın sahibi baba ve oğul evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini sökerken balkonun çökmesi ile enkaz altında kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından kurtarılan İlyas Çardak ve oğlu Umut Hüseyin Çardak hastane yolunda hayatını kaybetti.
Hatay'da depremde ağır hasar gören 2 katlı evin çöken balkonun altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hasar gören 2 katlı evlerindeki eşyaları sökmek isteyen 67 yaşındaki İlyas Çardak ve 37 yaşındaki oğlu Umut Hüseyin Çardak balkonun çökmesiyle enkazın altında kaldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan olayda baba ve oğlu Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
'Balkon demiri sökerken balkon çöküyor'
Olayın görgü tanığı komşuları Nurdoğan Bayan “Olay şöyle; arkadaşlarla oturuyorduk bir haber geldi. Arkadaş Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılmadan önce evin içinde, evin etrafındaki demir hurdalarını ve evin eşyalarını almak suretiyle balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kendi evlerindeki balkon demirini sökerken balkon çöküyor. Olay yerinde iki kardeşimiz biri 65 yaşlarında, diğeri de 35 yaşlarında oğlu vefat ediyor" dedi.