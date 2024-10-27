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Trump, müslümanların yaşadığı Michigan'da kürsüye imamlarla çıkıp miting yaptı: 'Allah Trump'ı boşuna 2 kez kurtarmadı'
Trump, müslümanların yaşadığı Michigan'da kürsüye imamlarla çıkıp miting yaptı: 'Allah Trump'ı boşuna 2 kez kurtarmadı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde İmam Belal Alzuhairi ile miting yaptı. İmam, “Başkan Trump'ın yanındayız, çünkü o savaş değil barış vaat... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T13:38+0300
2024-10-27T13:38+0300
2024-10-27T13:51+0300
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ABD'de 5 Ekim'e kadar devam edecek seçim kampanyaları çerçevesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump toplumun her kesiminden oy almak için sıkı bir şekilde giden yarışı sürüyor. Trump, Michigan eyaletinde dün gerçekleştirdiği kampanya mitinginde bazı Müslüman toplulukların liderlerini ağırladı. Müslüman liderler ve imamlar miting kürsüsünde Trump'a desteklerini açıklarken, kalabalığa seslenen İmam Belal Alzuhairi, “Biz Müslümanlar olarak Başkan Trump'ın yanındayız çünkü o savaş değil barış vaat ediyor. Donald Trump'ı destekliyoruz, çünkü Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme sözü verdi” şeklinde konuştu.'Allah, bir sebepten dolayı onu 2 kez suikasttan kurtardı'Tüm dünyada akan kanın durması gerektiğini vurgulayan Alzuhairi, “Bence bu adam bunu gerçekleştirebilir. Ben şahsen Allah'ın onun hayatını bir sebepten ötürü 2 kez kurtardığına inanıyorum. Bu sebep de başkalarının hayatını kurtarmak” ifadelerini kullandı.Alzuhairi, “Herkes için barış ve adalet çerçevesinde ABD'yi yeniden büyük yapmak için Donald Trump'ı destekliyoruz” diye konuştu. Trump ise kalabalığa, “Bu son derece saygın liderlerin desteğini kabul etmekten büyük heyecan duyuyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/putin-batinin-rus-topraklarinin-vurulmasiyla-ilgili-mesajlarimi-duydugunu-umuyorum-1089715349.html
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donald trump, müslüman, islam, abd, abd seçimleri, kamala harris, demokrat, cumhuriyetçi
Trump, müslümanların yaşadığı Michigan'da kürsüye imamlarla çıkıp miting yaptı: 'Allah Trump'ı boşuna 2 kez kurtarmadı'
13:38 27.10.2024 (güncellendi: 13:51 27.10.2024)
ABD Başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde İmam Belal Alzuhairi ile miting yaptı. İmam, “Başkan Trump'ın yanındayız, çünkü o savaş değil barış vaat ediyor” ifadelerini kullanırken, Trump'un iki kez suikastten kurtulmasında da bir hayır olduğuna inandığını söyledi.
ABD'de 5 Ekim'e kadar devam edecek seçim kampanyaları çerçevesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump toplumun her kesiminden oy almak için sıkı bir şekilde giden yarışı sürüyor.
Trump, Michigan eyaletinde dün gerçekleştirdiği kampanya mitinginde bazı Müslüman toplulukların liderlerini ağırladı. Müslüman liderler ve imamlar miting kürsüsünde Trump'a desteklerini açıklarken, kalabalığa seslenen İmam Belal Alzuhairi, “Biz Müslümanlar olarak Başkan Trump'ın yanındayız çünkü o savaş değil barış vaat ediyor. Donald Trump'ı destekliyoruz, çünkü Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme sözü verdi” şeklinde konuştu.
'Allah, bir sebepten dolayı onu 2 kez suikasttan kurtardı'
Tüm dünyada akan kanın durması gerektiğini vurgulayan Alzuhairi, “Bence bu adam bunu gerçekleştirebilir. Ben şahsen Allah'ın onun hayatını bir sebepten ötürü 2 kez kurtardığına inanıyorum. Bu sebep de başkalarının hayatını kurtarmak” ifadelerini kullandı.
Alzuhairi, “Herkes için barış ve adalet çerçevesinde ABD'yi yeniden büyük yapmak için Donald Trump'ı destekliyoruz” diye konuştu. Trump ise kalabalığa, “Bu son derece saygın liderlerin desteğini kabul etmekten büyük heyecan duyuyorum” dedi.