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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rus-gonullu-ukrayna-askerlerinin-kurskun-sinir-bolgesi-sakinlerine-yonelik-katliamini-anlatti-1089944185.html
Rus gönüllü, Ukrayna askerlerinin Kursk’un sınır bölgesi sakinlerine yönelik katliamını anlattı
Rus gönüllü, Ukrayna askerlerinin Kursk’un sınır bölgesi sakinlerine yönelik katliamını anlattı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk bölgesindeki ‘BARS-Kursk’ gönüllü birliğinden ‘Maloy’ lakaplı savaşçı, Sputnik muhabirine Ukrayna askerlerinin Kursk sınır bölgesinde sivillere... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T21:17+0300
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ukrayna krizi
kursk bölgesi
gönüllü
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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valeriy gerasimov
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Sucansk bölgesi doğumlu ‘Maloy’, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kursk Bölgesini işgal ettiğinde, köylülerin tehlikeli bölgeyi terk etmelerine yardım eden, ardından insanların kalmaya devam ettiği yerleşim yerlerine insani yardım ulaştıran bir gönüllü.Ukrayna askerlerinin vahşetine tanık olan yerel sakinlerin anlattıklarının yanı sıra, bizzat yaşadıklarının da kendisinde büyük bir öfke uyandırdığını belirten Maloy, “Çerkasskoye-Poreçnoye köyü sakinleri vurulduğunda, boğazları kesilmişti. Tüm bunlar oldu, evet. Bunlar benim aynı topraklarda yaşadığım hemşerilerimdi. Öfke duygusu. Muhtemelen beni dolduran en büyük duygu bu oldu. Özellikle Ukrayna ordusu askerlerine, paralı askerlere ve Nazizme karşı bir öfke. Böyle bir şey olmamalı” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk Bölgesi topraklarını işgal etmesinin ardından gönüllü birliğe katılmaya karar verdiğini söyleyen Maloy, ölen bir köylüsünün cesedini akrabalarına teslim etmek zorunda kaldığını belirterek, “Köylümüzün gece bir kamikaze dronu tarafından öldürüldüğü bilgisini aldık. Olay yerine gittik, arabası oradaydı, ceset de hemen yanında yatıyordu. Cesedi aldık, arabaya koyduk ve akrabalarına teslim ettik” diye konuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 27 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1089888073.html
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kursk bölgesi, gönüllü, savaşçı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kamikaze iha, işgal, katliam, vahşet, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod
kursk bölgesi, gönüllü, savaşçı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kamikaze iha, işgal, katliam, vahşet, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod

Rus gönüllü, Ukrayna askerlerinin Kursk’un sınır bölgesi sakinlerine yönelik katliamını anlattı

21:17 01.11.2024
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Rusya’nın Kursk bölgesindeki ‘BARS-Kursk’ gönüllü birliğinden ‘Maloy’ lakaplı savaşçı, Sputnik muhabirine Ukrayna askerlerinin Kursk sınır bölgesinde sivillere yönelik katliamını anlattı.
Sucansk bölgesi doğumlu ‘Maloy’, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kursk Bölgesini işgal ettiğinde, köylülerin tehlikeli bölgeyi terk etmelerine yardım eden, ardından insanların kalmaya devam ettiği yerleşim yerlerine insani yardım ulaştıran bir gönüllü.
Ukrayna askerlerinin vahşetine tanık olan yerel sakinlerin anlattıklarının yanı sıra, bizzat yaşadıklarının da kendisinde büyük bir öfke uyandırdığını belirten Maloy, “Çerkasskoye-Poreçnoye köyü sakinleri vurulduğunda, boğazları kesilmişti. Tüm bunlar oldu, evet. Bunlar benim aynı topraklarda yaşadığım hemşerilerimdi. Öfke duygusu. Muhtemelen beni dolduran en büyük duygu bu oldu. Özellikle Ukrayna ordusu askerlerine, paralı askerlere ve Nazizme karşı bir öfke. Böyle bir şey olmamalı” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk Bölgesi topraklarını işgal etmesinin ardından gönüllü birliğe katılmaya karar verdiğini söyleyen Maloy, ölen bir köylüsünün cesedini akrabalarına teslim etmek zorunda kaldığını belirterek, “Köylümüzün gece bir kamikaze dronu tarafından öldürüldüğü bilgisini aldık. Olay yerine gittik, arabası oradaydı, ceset de hemen yanında yatıyordu. Cesedi aldık, arabaya koyduk ve akrabalarına teslim ettik” diye konuştu.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 27 bin asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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