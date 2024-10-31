Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasnaya Polyana köyünü ele geçirdiğini duyurdu.



Ukraynalı güçlerin 6 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 230 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.



Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası ile 95 İHA'yı imha etti.



Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava meydanlarını, mühimmat ve yakıt depolarını imha ederken 135 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.