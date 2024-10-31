https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1089888073.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:16+0300
2024-10-31T14:16+0300
2024-10-31T14:16+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasnaya Polyana köyünü ele geçirdiğini duyurdu.Ukraynalı güçlerin 6 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 230 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası ile 95 İHA'yı imha etti.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava meydanlarını, mühimmat ve yakıt depolarını imha ederken 135 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ukraynali-esir-kiev-hiv-viruslu-kisileri-silah-altina-aliyor-1089884672.html
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasnaya Polyana köyünü ele geçirdiğini duyurdu.
Ukraynalı güçlerin 6 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 230 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası ile 95 İHA'yı imha etti.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava meydanlarını, mühimmat ve yakıt depolarını imha ederken 135 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.