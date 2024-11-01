https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/pentagon-abd-kore-yarimadasindaki-stratejik-guc-konuslandirmasini-artiracak-1089907819.html

Pentagon: ABD Kore yarımadasındaki stratejik güç konuşlandırmasını artıracak

Pentagon: ABD Kore yarımadasındaki stratejik güç konuşlandırmasını artıracak

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyledi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T02:00+0300

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pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

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güney kore

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore ile yapılan 2+2 görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Austin açıklamasında Güney Kore ile ilişkiler hakkında, “Birlikte çalışabilirliğimizi ve genişletilmiş caydırıcılığımızı daha da geliştirme konusunda anlaştık. Ülkelerimiz nükleer istişareler yoluyla nükleer ve stratejik planlama çabalarını derinleştirecek" ifadelerinde bulundu.Austin açıklamasında, ABD'nin kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyleyerek, "ABD stratejik güçlerinin Kore Yarımadası'na düzenli konuşlanmasını arttıracağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/pentagon-guney-koreyi-nukleer-silahlarla-savunmaya-haziriz-1089864983.html

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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, abd, güney kore