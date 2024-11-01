https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/pentagon-abd-kore-yarimadasindaki-stratejik-guc-konuslandirmasini-artiracak-1089907819.html
Pentagon: ABD Kore yarımadasındaki stratejik güç konuşlandırmasını artıracak
Pentagon: ABD Kore yarımadasındaki stratejik güç konuşlandırmasını artıracak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyledi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:00+0300
2024-11-01T02:00+0300
2024-11-01T02:01+0300
dünya
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
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güney kore
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore ile yapılan 2+2 görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Austin açıklamasında Güney Kore ile ilişkiler hakkında, “Birlikte çalışabilirliğimizi ve genişletilmiş caydırıcılığımızı daha da geliştirme konusunda anlaştık. Ülkelerimiz nükleer istişareler yoluyla nükleer ve stratejik planlama çabalarını derinleştirecek" ifadelerinde bulundu.Austin açıklamasında, ABD'nin kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyleyerek, "ABD stratejik güçlerinin Kore Yarımadası'na düzenli konuşlanmasını arttıracağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/pentagon-guney-koreyi-nukleer-silahlarla-savunmaya-haziriz-1089864983.html
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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, abd, güney kore
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, abd, güney kore
Pentagon: ABD Kore yarımadasındaki stratejik güç konuşlandırmasını artıracak
02:00 01.11.2024 (güncellendi: 02:01 01.11.2024)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore ile yapılan 2+2 görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Austin açıklamasında Güney Kore ile ilişkiler hakkında, “Birlikte çalışabilirliğimizi ve genişletilmiş caydırıcılığımızı daha da geliştirme konusunda anlaştık. Ülkelerimiz nükleer istişareler yoluyla nükleer ve stratejik planlama çabalarını derinleştirecek" ifadelerinde bulundu.
Austin açıklamasında, ABD'nin kuvvetlerinin varlığını arttıracağını söyleyerek, "ABD stratejik güçlerinin Kore Yarımadası'na düzenli konuşlanmasını arttıracağız” dedi.