https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/pentagon-guney-koreyi-nukleer-silahlarla-savunmaya-haziriz-1089864983.html

Pentagon: Güney Kore'yi nükleer silahlarla savunmaya hazırız

Pentagon: Güney Kore'yi nükleer silahlarla savunmaya hazırız

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin, Washington’un Güney Kore’yi nükleer silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahla savunma niyetinde olduğunu dile getirdi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T23:27+0300

2024-10-30T23:27+0300

2024-10-30T23:27+0300

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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güney kore

nükleer

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıklamasında, Güney Kore Savunma Bakanlığı Başkanı Kim Yong-Hyun’a bu konuda güvence verdiğini belirtti.Austin açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'nin savunmasına tamamen bağlıdır ve genişletilmiş itidal taahhüdümüz değişmemiştir. Bu taahhüt, ABD'nin konvansiyonel füze savunma sistemleri, nükleer ve gelişmiş nükleer olmayan silahları ile desteklenmektedir” ifadelerini kullandı.Austin ayrıca, Washington’un Seul ile askeri tatbikatlara devam etme niyetinde olduğunu da vurguladı. Nisan ayında ABD ve Güney Kore, Washington Deklarasyonu’nu kabul etmişti. Bu deklarasyonda Seul, Kuzey Kore’nin nükleer saldırısı durumunda ABD’den nükleer silahları da dahil olmak üzere 'ittifakın tüm gücünü' derhal devreye sokma taahhüdü almıştı.

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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, güney kore, nükleer