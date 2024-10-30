https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/pentagon-guney-koreyi-nukleer-silahlarla-savunmaya-haziriz-1089864983.html
Pentagon: Güney Kore'yi nükleer silahlarla savunmaya hazırız
Pentagon: Güney Kore'yi nükleer silahlarla savunmaya hazırız
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, Washington’un Güney Kore’yi nükleer silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahla savunma niyetinde olduğunu dile getirdi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T23:27+0300
2024-10-30T23:27+0300
2024-10-30T23:27+0300
dünya
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
güney kore
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4b6739ad58bb869ac4c6effe864c4c1.jpg
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıklamasında, Güney Kore Savunma Bakanlığı Başkanı Kim Yong-Hyun’a bu konuda güvence verdiğini belirtti.Austin açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'nin savunmasına tamamen bağlıdır ve genişletilmiş itidal taahhüdümüz değişmemiştir. Bu taahhüt, ABD'nin konvansiyonel füze savunma sistemleri, nükleer ve gelişmiş nükleer olmayan silahları ile desteklenmektedir” ifadelerini kullandı.Austin ayrıca, Washington’un Seul ile askeri tatbikatlara devam etme niyetinde olduğunu da vurguladı. Nisan ayında ABD ve Güney Kore, Washington Deklarasyonu’nu kabul etmişti. Bu deklarasyonda Seul, Kuzey Kore’nin nükleer saldırısı durumunda ABD’den nükleer silahları da dahil olmak üzere 'ittifakın tüm gücünü' derhal devreye sokma taahhüdü almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/sevtsov-natonun-rusya-sinirlari-yakininda-yogunlasmasi-batinin-saldirgan-niyetlerini-gozler-onune-1089864639.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4386ebb295ae9200451e9e596e55543c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, güney kore, nükleer
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, güney kore, nükleer
Pentagon: Güney Kore'yi nükleer silahlarla savunmaya hazırız
ABD Savunma Bakanı Austin, Washington’un Güney Kore’yi nükleer silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahla savunma niyetinde olduğunu dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıklamasında, Güney Kore Savunma Bakanlığı Başkanı Kim Yong-Hyun’a bu konuda güvence verdiğini belirtti.
Austin açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'nin savunmasına tamamen bağlıdır ve genişletilmiş itidal taahhüdümüz değişmemiştir. Bu taahhüt, ABD'nin konvansiyonel füze savunma sistemleri, nükleer ve gelişmiş nükleer olmayan silahları ile desteklenmektedir” ifadelerini kullandı.
Austin ayrıca, Washington’un Seul ile askeri tatbikatlara devam etme niyetinde olduğunu da vurguladı. Nisan ayında ABD ve Güney Kore, Washington Deklarasyonu’nu kabul etmişti. Bu deklarasyonda Seul, Kuzey Kore’nin nükleer saldırısı durumunda ABD’den nükleer silahları da dahil olmak üzere 'ittifakın tüm gücünü' derhal devreye sokma taahhüdü almıştı.