https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bm-genel-kurulunda-bardak-yerine-surahiden-su-icti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1088490437.html

BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu

BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'na hitabında yaptığı konuşmada Donald Trump'ın 'bazı göçmenlerin evcil hayvanları... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T02:14+0300

2024-09-27T02:14+0300

2024-09-27T02:28+0300

su

dünya

sürahi

haiti

edgard leblanc fils

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088490530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91738c79ccdcfcf208feab21285ac608.jpg

Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.Sürahiden su içtiği anlar gündem olduKonuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.Trump'ın 'kaçak göçmenler evcil hayvanları yiyor' iddiasıBaşkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile 10 Eylül'deki canlı yayın tartışmasında Donald Trump, Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/trump-baskanlik-yarisini-kaybedersem-bir-daha-aday-olmayacagim-1088320103.html

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edgard leblanc fils sürahi, bm genel kurulu sürahi, bardak yerine sürahiden su içti