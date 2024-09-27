BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bm-genel-kurulunda-bardak-yerine-surahiden-su-icti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1088490437.html
BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu
BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'na hitabında yaptığı konuşmada Donald Trump'ın 'bazı göçmenlerin evcil hayvanları... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T02:14+0300
2024-09-27T02:28+0300
su
dünya
sürahi
haiti
edgard leblanc fils
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088490530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91738c79ccdcfcf208feab21285ac608.jpg
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.Sürahiden su içtiği anlar gündem olduKonuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.Trump'ın 'kaçak göçmenler evcil hayvanları yiyor' iddiasıBaşkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile 10 Eylül'deki canlı yayın tartışmasında Donald Trump, Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/trump-baskanlik-yarisini-kaybedersem-bir-daha-aday-olmayacagim-1088320103.html
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088490530_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_5f41e51bbe47a8d1bd2b62619d2882de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
edgard leblanc fils sürahi, bm genel kurulu sürahi, bardak yerine sürahiden su içti
edgard leblanc fils sürahi, bm genel kurulu sürahi, bardak yerine sürahiden su içti

BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu

02:14 27.09.2024 (güncellendi: 02:28 27.09.2024)
© AP Photo / Frank Franklin IIEdgard Leblanc Fils
Edgard Leblanc Fils - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Abone ol
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'na hitabında yaptığı konuşmada Donald Trump'ın 'bazı göçmenlerin evcil hayvanları yediği' iddiasını kınadı. Fils'in konuşması sırasında bardak yerine sürahiden su içmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.
Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.
Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Sürahiden su içtiği anlar gündem oldu

Konuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

Trump'ın 'kaçak göçmenler evcil hayvanları yiyor' iddiası

Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile 10 Eylül'deki canlı yayın tartışmasında Donald Trump, Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediğini iddia etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
DÜNYA
Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım
23 Eylül, 09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала