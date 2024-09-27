https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bm-genel-kurulunda-bardak-yerine-surahiden-su-icti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1088490437.html
BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu
BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'na hitabında yaptığı konuşmada Donald Trump'ın 'bazı göçmenlerin evcil hayvanları... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T02:14+0300
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2024-09-27T02:28+0300
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Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.Sürahiden su içtiği anlar gündem olduKonuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.Trump'ın 'kaçak göçmenler evcil hayvanları yiyor' iddiasıBaşkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile 10 Eylül'deki canlı yayın tartışmasında Donald Trump, Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/trump-baskanlik-yarisini-kaybedersem-bir-daha-aday-olmayacagim-1088320103.html
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edgard leblanc fils sürahi, bm genel kurulu sürahi, bardak yerine sürahiden su içti
edgard leblanc fils sürahi, bm genel kurulu sürahi, bardak yerine sürahiden su içti
BM Genel Kurulu'nda bardak yerine sürahiden su içti, sosyal medyada gündem oldu
02:14 27.09.2024 (güncellendi: 02:28 27.09.2024)
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM 79. Genel Kurulu'na hitabında yaptığı konuşmada Donald Trump'ın 'bazı göçmenlerin evcil hayvanları yediği' iddiasını kınadı. Fils'in konuşması sırasında bardak yerine sürahiden su içmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.
Konuşmasında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ohio eyaletindeki Springfield kentinde yaşayan Haitililerin 'kedi ve köpek yediğine dair' açıklamasına tepkisini dile getiren Fils, iddiaların sonuçlarına yönelik endişelerini açıkladı.
Fils, "Ülkemizden gelen göçmenlere, özellikle de Springfield, Ohio'da yaşayanlara karşı dayanışma gösteren tüm Haiti dostlarına kardeşçe selamlarımı iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Sürahiden su içtiği anlar gündem oldu
Konuşması sırasında Haiti'de Geçiş Konseyi Başkanı Fils'in kürsüde bulunan sürahiden su içtiği anlar da sosyal medyada viral oldu. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Haitili lider konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.
Trump'ın 'kaçak göçmenler evcil hayvanları yiyor' iddiası
Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile 10 Eylül'deki canlı yayın tartışmasında Donald Trump, Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediğini iddia etmişti.