https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ogluyla-tartisan-cocugu-ezen-anne-kendini-kazayla-oldu-diye-savundu-1089939852.html

Oğluyla tartışan çocuğu ezen anne, kendini 'kazayla oldu' diye savundu

Oğluyla tartışan çocuğu ezen anne, kendini 'kazayla oldu' diye savundu

Sputnik Türkiye

Bolu'da oğluyla tartıştığı için 12 yaşındaki çocuğu ezdiği iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kadın ilk kez hakim karşısına çıktı ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T18:17+0300

2024-11-01T18:17+0300

2024-11-01T18:17+0300

türkiye

bolu

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kaza sebebi

trafik kazası

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Bolu Gerede'de oğlunun tartıştığı çocuğu yolda arabasıyla ezdiği iddiasıyla yargılanan G.M.U. isimli kadın ilk kez hakim karşısında kendini savundu. Arabanın aniden hareket ettiğini ve olayın bu nedenle yaşandığını söyleyen kadın, suçsuz olduğunu söyledi. 12 yaşında yaralanan çocuğun annesi ise kaza sonrasında oğlunun omuzunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve beş yıldır yaptığı jimnastiği bırakmak zorunda kaldığını anlatarak sanığın cezalandırılmasını istedi. 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorAğustos ayında meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, sokakta arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.'Kazayla oldu herkesin huzurunda özür diliyorum'Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık G.M.U., olayın kazayla olduğunu ifade ederek kendini şöyle savundu: 'Oğlum bir daha cimnastik yapamayacak'12 yaşındaki çocuk ise olay günü bisikletiyle yolun kenarındayken sanığın üzerine geldiğini ve kendisini ezdiğini söyledi. Küçük cocuğun annesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Omzunda çıkık var. Doktorlar, omzundan ameliyat olacağını söyledi. Çıkık, aort damarına baskı yapıyor. Bu ameliyatı hayati tehlikesi yüksek olduğu için hiçbir doktor yapmak istemiyor. Benim oğlum bir daha cimnastik yapamayacak" dedi. Mahkeme heyeti, sanık G.M.U'nun ev hapsi halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet, ayrıca S.E.Y.’nin, sağlık durumu hakkında rapor hazırlanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ogluyla-kavga-eden-cocugu-arabayla-ezdi-12-yasindaki-cocugun-durumu-iyi-1087283777.html

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