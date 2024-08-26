https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ogluyla-kavga-eden-cocugu-arabayla-ezdi-12-yasindaki-cocugun-durumu-iyi-1087283777.html

Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi: 12 yaşındaki çocuğun durumu iyi

Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi: 12 yaşındaki çocuğun durumu iyi

Sputnik Türkiye

Bolu'da oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezen anneye ev hapsi cezası verildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:59+0300

2024-08-26T16:59+0300

2024-08-26T16:59+0300

türkiye

bolu

trafik kazası

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Bolu Gerede'de meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Vücudunda bazı kırıklar oluştuÇocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y.'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U.'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

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