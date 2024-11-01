https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/milli-savunma-bakanligi-15-pkkli-suriye-ve-irakta-etkisiz-hale-getirildi-1089931567.html
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:09+0300
2024-11-01T15:09+0300
2024-11-01T15:09+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
irak
suriye
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
türkiye
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MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.Devamında, bölgede yapılan arama-taramada görevinde teröristlere ait sığınaklar keşfedildiği de paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rus-ordusu-kontrol-alanini-genisletiyor-donbassta-3-yerlesim-daha-alindi-1089929226.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak, suriye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, türkiye
milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak, suriye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, türkiye
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Devamında, bölgede yapılan arama-taramada görevinde teröristlere ait sığınaklar keşfedildiği de paylaşıldı.