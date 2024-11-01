https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/milli-savunma-bakanligi-15-pkkli-suriye-ve-irakta-etkisiz-hale-getirildi-1089931567.html

Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T15:09+0300

2024-11-01T15:09+0300

2024-11-01T15:09+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

terörist

irak

suriye

pkk

ypg/pkk

pkk/kck

türkiye

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MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.Devamında, bölgede yapılan arama-taramada görevinde teröristlere ait sığınaklar keşfedildiği de paylaşıldı.

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irak

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milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak, suriye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, türkiye