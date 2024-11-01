https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/milli-guresci-ahmet-duman-dunya-ikincisi-oldu-1089908708.html
Milli güreşçi Ahmet Duman dünya ikincisi oldu
Milli güreşçi Ahmet Duman dünya ikincisi oldu
Sputnik Türkiye
Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:45+0300
2024-11-01T02:45+0300
2024-11-01T03:04+0300
spor
güreş
tiran
arnavutluk
türkiye
gümüş madalya
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Duman finalde Japon Masanosuke Ono ile mücadele etti. Rakibine karşı kaybeden Ahmet, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye, bu organizasyonu 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sona erdirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/galatasaray-kendi-dijital-bankacilik-uygulamasi-gsparayi-baslatti-galatasarayin-finansina-buyuk-1089906638.html
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güreş, tiran, arnavutluk, türkiye, gümüş madalya
güreş, tiran, arnavutluk, türkiye, gümüş madalya
Milli güreşçi Ahmet Duman dünya ikincisi oldu
02:45 01.11.2024 (güncellendi: 03:04 01.11.2024)
Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırdı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Duman finalde Japon Masanosuke Ono ile mücadele etti.
Rakibine karşı kaybeden Ahmet, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye, bu organizasyonu 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sona erdirdi.