https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/milli-guresci-ahmet-duman-dunya-ikincisi-oldu-1089908708.html

Milli güreşçi Ahmet Duman dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Ahmet Duman dünya ikincisi oldu

Sputnik Türkiye

Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T02:45+0300

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2024-11-01T03:04+0300

spor

güreş

tiran

arnavutluk

türkiye

gümüş madalya

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Duman finalde Japon Masanosuke Ono ile mücadele etti. Rakibine karşı kaybeden Ahmet, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye, bu organizasyonu 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sona erdirdi.

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güreş, tiran, arnavutluk, türkiye, gümüş madalya